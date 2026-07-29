24 Millionen Euro für bestehende Klima-Regionen in Österreich

Wien (OTS) -

Seit mehr als zehn Jahren leisten die „Klima- und Energie-Modellregionen (KEM)“ sowie die „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR!)“ einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Energieziele. Mit regional abgestimmten Maßnahmen treiben die beiden Programme die Energiewende vor Ort voran und unterstützen Gemeinden dabei, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Der Klima- und Energiefonds stellt für beide Ausschreibungen insgesamt 22 Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des Umwelt- und Klimaministeriums (BMLUK), zur Verfügung. Zusätzlich wird es heuer wieder die „KLAR! Invest“-Ausschreibung geben, die erstmals sowohl KLAR!- als auch KEM-Regionen bei der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen in den Bereichen Hitzeschutz und Wassermanagement unterstützt. Hierfür stehen zusätzlich 2 Millionen Euro zur Verfügung.

In Österreich sind derzeit rund 130 KEM-Regionen und 93 KLAR!-Regionen gemeinsam in Sachen Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen aktiv. Der Klima- und Energiefonds unterstützt seit 2009 den Aus- und Aufbau von Klima- und Energie-Modellregionen. Erst kürzlich begingen die KLAR!-Regionen ihr zehnjähriges Jubiläum.

Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig: „Die Energiewende und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels gelingen nur gemeinsam mit unseren Gemeinden und Regionen. Die Klima- und Energie-Modellregionen treiben Klimaschutz in Bereichen wie erneuerbare Energie, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität und Ressourcenschonung voran. Die Klimawandel-Anpassungsmodellregionen bereiten Regionen gezielt auf die Folgen des Klimawandels vor. So stärken wir regionale Handlungsmöglichkeiten und schaffen konkrete Perspektiven für eine klimafitte Zukunft.“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl: „Wir unterstützen Regionen dabei, Klimaschutz und Klimawandelanpassung langfristig in ihren Strukturen zu verankern. KEM und KLAR! setzen dabei auf regionale Lösungen, starke Netzwerke und zentrale Ansprechpersonen vor Ort. So entstehen Maßnahmen, die an konkrete Herausforderungen und Potenziale der jeweiligen Region angepasst sind und langfristige Veränderungsprozesse ermöglichen.“

Förderprogramm „Klima- und Energie-Modellregionen“

Mit der diesjährigen Ausschreibung setzt der Klima- und Energiefonds das erfolgreiche Programm fort und stärkt bestehende Modellregionen dabei, Klimaschutz dauerhaft in den Regionen zu verankern. Damit leisten die Klima- und Energie-Modellregionen einen wichtigen Beitrag zu den Klima- und Energiezielen sowie zur regionalen Wertschöpfung und Versorgungssicherheit. Für bereits aktive Klima- und Energie-Modellregionen stellt der Klima- und Energiefonds 12 Millionen Euro aus Mitteln des BMLUK bereit.



Bereits bestehende KEM-Regionen können für weitere drei Jahre finanzielle Unterstützung erhalten, um ihre Arbeit und Klimaschutzmaßnahmen fortzuführen. Einreichberechtigt sind jene KEM-Regionen, die ihre aktuelle Umsetzungs- oder Weiterführungsphase bis spätestens 31.12.2027 abschließen.

Einreichungen sind ab sofort bis 30.09.2026, 12:00 Uhr, ausschließlich online, möglich.

Details zur Ausschreibung:

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/klima-und-energie-modellregionen-2026/

Leitfaden „Klima- und Energie-Modellregionen“:

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/2026/07/Leitfaden_KEM-2026.pdf

Förderprogramm „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“

Das Programm unterstützt „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ österreichische Regionen und Gemeinden dabei, sich frühzeitig und gezielt an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Bereits aktive KLAR!-Regionen werden heuer mit 10 Millionen Euro gefördert.

Bestehende KLAR!-Regionen können für weitere drei Jahre finanzielle Unterstützung erhalten, um ihre Arbeit und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung fortzuführen. Einreichberechtigt sind jene KLAR! Regionen, die ihre aktuelle Umsetzungs- oder Weiterführungsphase bis spätestens 31.03.2028 fertigstellen.

Einreichungen sind ab sofort bis 30.09.2026, 12:00 Uhr, ausschließlich online, möglich.

Details zur Ausschreibung:

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/klar-klimawandel-anpassungsmodellregionen-2026

Leitfaden „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“:

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/2026/07/Leitfaden_KLAR-2026.pdf

Förderprogramm „KLAR! Invest“

Mit der heuer erneut startenden Ausschreibung „KLAR! Invest“ unterstützt der Klima- und Energiefonds gezielte Investitionsmaßnahmen in KLAR!- und KEM-Regionen. Im Fokus stehen Maßnahmen in den Bereichen Hitzeschutz und Wassermanagement, die die regionale Anpassung an die Folgen des Klimawandels stärken. Für das Programm stehen insgesamt 2 Millionen Euro zur Verfügung – jeweils 1 Million Euro für Investitionsmaßnahmen in KEM- und KLAR!-Regionen.

Details zur Ausschreibung: https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/klar-invest-2026/

Leitfaden „KLAR! Invest“: https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/2026/07/Leitfaden_KLAR-Invest-2026.pdf

Weiterführende Informationen:

www.orte-von-morgen.at/– Überblick über die Klima- und Energie-Modellregionen, Klimawandel-Anpassungsmodellregionen und Pionierstädte der Mission "Klimaneutrale Stadt"

Klimawandel-Anpassung in Österreich: www.klimawandelanpassung.at

Verein Klima-Modellregionen Österreich: www.kem-plattform.at/

KLAR!-Invest: www.klimafonds.gv.at/klar-invest/