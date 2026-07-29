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AVISO: Donnerstag, 30.7., 11:30 Uhr – Medienaktion Gewessler – Nächste Hitzewelle und unsere Zukunft schmilzt davon
Die Grünen laden zur Medienaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist die nächste Hitzewelle und die Folgen für die Menschen.
Ort: Vor dem Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Zeit: Donnerstag, 30.Juli 2026., 11:30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
Medienaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler
Datum: 30.07.2026, 11:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor dem Parlament
Dr. Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]
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