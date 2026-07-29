AVISO: Donnerstag, 30.7., 11:30 Uhr – Medienaktion Gewessler – Nächste Hitzewelle und unsere Zukunft schmilzt davon

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Medienaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist die nächste Hitzewelle und die Folgen für die Menschen.

Ort: Vor dem Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Zeit: Donnerstag, 30.Juli 2026., 11:30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Medienaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler

Datum: 30.07.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor dem Parlament

Dr. Karl-Renner-Ring 3

1010 Wien

Österreich