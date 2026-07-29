Angebote in 18 beliebten Urlaubszielen verglichen: Große Preisunterschiede bei Mietautos

Linz (OTS) -

Viele Reisende wollen ihre Urlaubsdestination flexibel mit einem Mietauto erkunden. Die AK Oberösterreich hat daher die Preise in 18 beliebten Urlaubszielen verglichen und Preisunterschiede von bis zu 135 Prozent festgestellt. Unser Tipp: Vergleichen Sie mehrere Angebote und buchen Sie Ihren Mietwagen in Ruhe von zuhause aus direkt beim Anbieter.



Für den Preisvergleich hat die AK Oberösterreich die Preise von sechs Mietwagenfirmen in der ersten Augustwoche 2026 im Internet recherchiert und zwar auf den griechischen Inseln, auf Zypern, Sardinien und Sizilien, in Spanien, Portugal, Frankreich und Kroatien. Gesucht wurde die günstigste verfügbare Autokategorie inklusive aller Steuern, unlimitierter Kilometer, sowie Vollkasko- und Diebstahlversicherung und der Möglichkeit, ein Navigationssystem dazu zu mieten. In den meisten Destinationen hatte Sunny Cars die günstigsten Preise (ohne Selbstbehalt). Das günstigste Leihauto ohne Selbstbehalt fand die AK auf Gran Canaria um 213 Euro.



Mit oder ohne Selbstbehalt?

Laut den vorliegenden Angeboten mit Selbstbehalt müssen Mieter:innen im Falle eines Versicherungsschadens bis zu 2.900 Euro bezahlen. Vergleicht man das günstigste Angebot je Destination mit und ohne Selbstbehalt, ergeben sich durchschnittliche Mehrkosten von 120 Euro pro Woche, um den Selbstbehalt auszuschließen. Wer auf Nummer Sicher gehen will, wählt eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt.



Vorsicht bei Buchungsplattformen

Die AK empfiehlt Reisenden, in Ruhe Preise zu vergleichen und sich nicht durch vermeintliche Schnäppchen unter Druck setzen zu lassen. Buchen Sie direkt beim Anbieter, denn Online-Plattformen sind bei Problemen erfahrungsgemäß wenig hilfreich und selten günstiger. Eine Ausnahme ist hier der ÖAMTC, der einen Online-Vergleich von Avis, Europcar, Enterprise, Hertz und Sixt ermöglicht. Die Preise beinhalten einen umfangreichen Versicherungsschutz ohne Selbstbehalt und bei Buchung sparen Mitglieder bis zu 5 Prozent.



Damit das Mietauto nicht zur Kostenfalle wird!

Lesen Sie den Mietvertrag durch, ob alle wichtigen Regelungen enthalten sind, vor allem der konkrete Versicherungsschutz (Haftpflichtversicherung, Mindestversicherungssumme, Vollkasko- und Diebstahlversicherung, mit oder ohne Selbstbehalt), Tankregelung, zusätzliche Fahrer:innen, Mindestalter der Fahrer:innen, Verhalten im Schadensfall.

Achten Sie bei Übernahme des Mietwagens darauf, dass Sie vor Ort nicht doppelt zur Kasse gebeten werden, z.B. indem Sie eine unnötige Zusatzversicherung abschließen.

Besichtigen Sie das Auto ausgiebig und lassen Sie alle bestehenden Schäden vom Vermieter festhalten.

Lassen Sie sich bei der Rückgabe des Fahrzeugs bestätigen, dass Sie den Mietwagen schadensfrei übergeben haben. Für den Fall, dass bei Rückgabe niemand vor Ort ist, erspart Ihnen ein Vollkaskoschutz ohne Selbstbehalt Diskussionen im Nachhinein.



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