VKI: Schultaschen-Test mit guter Benotung

Wien (OTS) -

Damit der Schulstart gut gelingt, muss natürlich auch die Schultasche passen. Auch wenn Kinder oft eine klare Wunschvorstellung vom Aussehen ihrer Schultasche haben, ist deren Funktionalität mindestens genauso wichtig. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im Rahmen eines internationalen Gemeinschaftstests 13 Modelle für Volksschulkinder getestet – mit Fokus auf Haltbarkeit, Sichtbarkeit und Praxistauglichkeit. Das Ergebnis ist erfreulich: Die Mehrheit der Modelle wurde mit „gut“ benotet, schlechter als „durchschnittlich“ schnitt keine Schultasche ab. Dennoch gibt es im Detail Unterschiede zwischen den Modellen, nicht zuletzt preislich. Die Details zum Test gibt es auf www.vki.at/schultaschen-2026 sowie ab dem 30.08.2026 in der August-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.

Schwächen bei der Sichtbarkeit

Für eine gute Schultasche muss man aktuell mit rund 300 Euro rechnen. Doch auch zwei preisgünstigere Modelle um 100 bzw. 190 Euro fielen im Großen und Ganzen positiv auf. Preis-Leistungs-Sieger ist eine getestete Schultasche von Oxybag. Sie zeigt zwar Schwächen bei der Sichtbarkeit im Straßenverkehr und erhielt auch bei der Wasserdichtheit nur eine „durchschnittliche“ Bewertung. Im Praxistest fiel das Modell jedoch nicht zuletzt aufgrund seines geringen Gewichts positiv auf. Insgesamt zeigten sich im Test die größten Schwächen bei der Sichtbarkeit. Bei diesem Prüfkriterium mussten sieben von 13 Schultaschen Abstriche hinnehmen. Das schlechteste Ergebnis erzielte hier das getestete Modell von Lego Ninjago, insgesamt erhielt es aber dennoch eine „durchschnittliche“ Bewertung.

„Um Schultaschen besser sichtbar zu machen, schadet es generell nicht, mit zusätzlichen Reflektoren nachzuhelfen. Denn Schulanfänger schätzen Gefahren im Straßenverkehr oft noch nicht richtig ein. Umso wichtiger ist es, dass sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen für Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sind“, betont VKI-Projektleiter Christian Undeutsch.

Praxistest mit Schulkindern

In einem Praxistext, der rund ein Drittel zur Benotung beitrug, beurteilten Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren die Schultaschen bei halber (ca. 2 kg) und bei voller Beladung (ca. 4 kg). Kriterien waren der Tragekomfort, die Belüftung des Rückens, die Handlichkeit der Trageschlaufe sowie das Öffnen, Schließen und die Erreichbarkeit der Fächer. Zudem konnten die Kinder die Verstellbarkeit der Schultergurte, den sicheren Sitz beim Tragen und Vorbeugen sowie die Alltagstauglichkeit und Ausstattung der Schultaschen bewerten.

Bei der technischen Prüfung wurden unter anderem die Nutzbarkeit des Stauraums, die Wasserdichtheit, die Haltbarkeit, die Verarbeitung und die Reinigung beurteilt. Eine große Rolle spielte dabei auch die Sichtbarkeit der Schultaschen – bei Tag und bei Dunkelheit. Geprüft wurde, ob ausreichend große Flächen mit fluoreszierenden Signalfarben und reflektierenden Elementen ausgestattet sind. Zusätzlich wurde beurteilt, wie gut die Reflektoren bei Scheinwerferlicht aus 50 bzw. 100 Metern Entfernung sichtbar sind.

Tipps für den Schultaschenkauf

Gemeinsam probieren. Das Kind sollte vor dem Kauf gemeinsam mit einer erwachsenen Person verschiedene Modelle mit etwas Gewicht (z. B. Büchern) testen.

Passende Größe. Die Schultasche muss eng am Rücken anliegen, gleichmäßig auf beiden Schultern sitzen und darf weder zu hoch noch zu tief getragen werden. Oberkante etwa auf Schulterhöhe, Unterkante am Becken.

Guter Halt . Ein Brust- und gegebenenfalls ein Beckengurt sorgen für gute Lastverteilung und entlasten Rücken und Schultern.

Sinnvolle Innenaufteilung. Mehrere Fächer helfen, den Inhalt richtig zu verteilen: Schwere Gegenstände gehören nah an den Rücken.

Sicherheit durch Sichtbarkeit. Helle Farben, reflektierende Flächen und gegebenenfalls zusätzliche Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr deutlich.

Einfache Handhabung. Schnallen, Reißverschlüsse und Gurte müssen vom Kind selbst leicht zu bedienen sein.

SERVICE: Die ausführlichen Testergebnisse und weitere Tipps gibt es auf www.vki.at/schultaschen-2026 und ab 30.07.2026 in der August-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.