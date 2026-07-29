  • 29.07.2026, 08:00:33
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Vor nächster Hitzewelle: Caritas verstärkt Hitzehilfe und bittet um Unterstützung

Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler: "Jetzt kommt es auf Zusammenhalt an – und darauf, dass wir aufeinander schauen.“

Wien (OTS) - 

Mit der nächsten angekündigten Hitzewelle steigt für viele Menschen in Österreich das Risiko gesundheitlicher Schäden. Während sich manche in klimatisierte Räume zurückziehen können, sind andere der Hitze schutzlos ausgesetzt. Für obdachlose Menschen, ältere Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Familien mit kleinen Kindern oder Menschen mit geringem Einkommen kann extreme Hitze lebensbedrohlich werden.

Die Caritas bereitet sich deshalb österreichweit auf die kommenden Hitzetage vor und verstärkt ihre Hilfsangebote für besonders gefährdete Menschen.

"Hitze trifft nicht alle gleich. Wer keinen kühlen Rückzugsort hat, auf der Straße lebt oder in einer überhitzten Wohnung ausharren muss, trägt ein deutlich höheres Gesundheitsrisiko. Extreme Hitze darf nicht darüber entscheiden, wer geschützt ist und wer nicht. Gerade Menschen ohne kühlen Rückzugsort brauchen jetzt unsere besondere Unterstützung", sagt Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler.

Hilfe dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird

Je nach Bundesland unterstützt die Caritas Menschen mit unterschiedlichen Hitzeschutz-Angeboten. Dazu zählen unter anderem Klimaoasen und kühle Aufenthaltsorte in Pfarren und Caritas-Einrichtungen, die Versorgung obdachloser Menschen mit Trinkwasser und Sonnenschutz, Beratung rund um Hitzeschutz sowie Caring Communities und Nachbarschaftsinitiativen, die insbesondere ältere und alleinlebende Menschen unterstützen.

Mitarbeiter*innen und Freiwillige sind während Hitzeperioden verstärkt im Einsatz, um Menschen zu erreichen, die besonders gefährdet sind. "Oft sind es einfache Dinge, die Großes bewirken: ein kühler Platz, Trinkwasser, Sonnenschutz oder jemand, der nachfragt, wie es einem geht. Gerade in Zeiten von Extremwetterereignissen zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt ist", so Tödtling-Musenbichler.

Caritas bittet um Spenden und sucht Freiwillige

Die Hilfsangebote der Caritas sind während der Hitzewelle besonders stark nachgefragt. Um Menschen auch in den kommenden Wochen rasch und unbürokratisch unterstützen zu können, bittet die Caritas um Spenden.

Jede Spende hilft, Menschen in der Hitze zu schützen. Sie ermöglicht unter anderem Trinkwasser, Sonnenschutz, mobile Straßensozialarbeit, kühle Aufenthaltsorte sowie weitere Hilfsangebote für Menschen, die unter extremer Hitze besonders leiden.

Gleichzeitig sucht die Caritas weitere freiwillige Helfer*innen im Rahmen der Initiative füreinand‘ – österreichs Community für Mitmenschlichkeit. Über www.fuereinand.at können sich engagierte Menschen österreichweit registrieren und über punktuelle Hilfseinsätze informiert werden. Ob Zeit oder Sachspenden – jede Form der Unterstützung hilft. Wer sich anmeldet, erhält per E-Mail Informationen zu aktuellen Einsätzen in der jeweiligen Region und kann unkompliziert mithelfen.

Spendenkonto:

Caritas
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
Kennwort: Not im Inland
Online spenden: www.caritas.at/hitze

Rückfragen & Kontakt

Caritas Österreich
Melanie Wenger-Rami, MA, Leitung Öffentlichkeitsarbeit &
Pressesprecherin
+43676 7804589
[email protected]
www.caritas.at

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