  • 28.07.2026, 15:06:02
  • /
  • OTS0078

SPÖ-Herr: Wasser schützen heißt Zukunft sichern

Wien (OTS) - 

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr betont: „Wasser ist eines unserer kostbarsten Güter. Die nächste Hitzewelle steht vor der Tür und macht deutlich, wie wichtig der sorgsame Umgang mit Wasser ist. Hitze und Trockenheit stellen Österreich vor immer größere Herausforderungen. Deshalb muss die sichere Trinkwasserversorgung der Bevölkerung immer oberste Priorität haben.“ Dass endlich ein Wasserentnahmeregister auf den Weg gebracht wird, sei ein längst überfälliger Schritt. Transparenz über große Grundwasserentnahmen durch Konzerne und landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen, ist eine langjährige SPÖ-Forderung und im Regierungsprogramm verankert. Jetzt gelte es, die genauen Inhalte zu prüfen und das Register rasch umzusetzen. ****

„Wasser ist keine Selbstverständlichkeit und muss verantwortungsvoll genutzt werden. Klar ist: Bei der Nutzung unserer Wasserressourcen müssen die Interessen der Menschen Vorrang haben. Deshalb setzt sich die SPÖ dafür ein, dass es eine klare Vorrangstellung für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gibt. Wasser muss als öffentliches Gut vor Privatisierung geschützt werden", betont die SPÖ-Umweltsprecherin.

„Trinkwasser darf keine Frage des Geldes und des Wohnortes sein", so Herr, die auf die aktuelle SPÖ-Petition hinweist. Neben einer gesetzlichen Vorrangstellung für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sollen laut SPÖ die Gemeinden bei der Sicherung ihrer Wasserversorgung gestärkt werden. Eine österreichweite Wasserstrategie soll Österreich auf künftige Trockenperioden und Versorgungsengpässe vorbereiten. Konsequenter Klimaschutz und ein ambitioniertes Klimagesetz sichern unsere Wasserressourcen langfristig.

SERVICE: Hier geht’s zur Petition „Grundversorgung statt Profit. Unser Wasser schützen.“ – jetzt unterzeichnen! https://www.spoe.at/unser-wasser-schuetzen/ (Schluss) eg/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright