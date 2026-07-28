SPÖ-Herr: Wasser schützen heißt Zukunft sichern

Wien (OTS) -

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr betont: „Wasser ist eines unserer kostbarsten Güter. Die nächste Hitzewelle steht vor der Tür und macht deutlich, wie wichtig der sorgsame Umgang mit Wasser ist. Hitze und Trockenheit stellen Österreich vor immer größere Herausforderungen. Deshalb muss die sichere Trinkwasserversorgung der Bevölkerung immer oberste Priorität haben.“ Dass endlich ein Wasserentnahmeregister auf den Weg gebracht wird, sei ein längst überfälliger Schritt. Transparenz über große Grundwasserentnahmen durch Konzerne und landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen, ist eine langjährige SPÖ-Forderung und im Regierungsprogramm verankert. Jetzt gelte es, die genauen Inhalte zu prüfen und das Register rasch umzusetzen. ****

„Wasser ist keine Selbstverständlichkeit und muss verantwortungsvoll genutzt werden. Klar ist: Bei der Nutzung unserer Wasserressourcen müssen die Interessen der Menschen Vorrang haben. Deshalb setzt sich die SPÖ dafür ein, dass es eine klare Vorrangstellung für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gibt. Wasser muss als öffentliches Gut vor Privatisierung geschützt werden", betont die SPÖ-Umweltsprecherin.

„Trinkwasser darf keine Frage des Geldes und des Wohnortes sein", so Herr, die auf die aktuelle SPÖ-Petition hinweist. Neben einer gesetzlichen Vorrangstellung für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sollen laut SPÖ die Gemeinden bei der Sicherung ihrer Wasserversorgung gestärkt werden. Eine österreichweite Wasserstrategie soll Österreich auf künftige Trockenperioden und Versorgungsengpässe vorbereiten. Konsequenter Klimaschutz und ein ambitioniertes Klimagesetz sichern unsere Wasserressourcen langfristig.

SERVICE: Hier geht’s zur Petition „Grundversorgung statt Profit. Unser Wasser schützen.“ – jetzt unterzeichnen! https://www.spoe.at/unser-wasser-schuetzen/ (Schluss) eg/bj