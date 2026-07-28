WorldSkills 2026: Kärntner Trio startet in Shanghai mit Premiere im Hochbau

Wien (OTS) -

Von 22. bis 27. September 2026 kämpfen die besten jungen Fachkräfte der Welt bei den WorldSkills in Shanghai um Medaillen. Mit Hochbauer Noah Trettenbrein sowie dem Mechatronik-Duo David Seidl und Paul Wohlesser schickt Kärnten drei Teilnehmer zur Berufsweltmeisterschaft nach China.

Insgesamt entsendet Österreich 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den WorldSkills 2026. In Shanghai treffen sie auf mehr als 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 60 Nationen. Austragungsort ist das National Exhibition and Convention Center (NECC), einer der größten Messekomplexe der Welt. Dort findet die bislang größte WorldSkills-Austragung der Geschichte statt.

Für Kärnten bringt die Berufs-WM gleich zwei starke Geschichten: Noah Trettenbrein aus St. Paul im Lavanttal ist der erste Kärntner, der Österreich im Beruf Hochbau bei WorldSkills vertritt. David Seidl und Paul Wohlesser treten in der Mechatronik an, einer Teamdisziplin, in der Kärnten bereits auf erfolgreiche WorldSkills-Traditionen verweisen kann.

„Botschafter unseres Wirtschaftsstandortes“

„Unsere Teilnehmer zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in Kärntens jungen Fachkräften steckt. Sie stehen für Leistungsbereitschaft, Innovationskraft und höchste Qualität in der beruflichen Ausbildung. Sie sind Botschafter unseres Wirtschaftsstandortes und ich bin überzeugt, dass sie Österreich in Shanghai hervorragend vertreten werden“, sagt Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten.

Christof Dobozky, Leiter der Talenteakademie Kärnten, betont: „Spitzenleistungen sind weit mehr als Medaillen. Sie zeigen, welches Potenzial in jungen Menschen steckt, wenn Talent auf Leidenschaft, Förderung und konsequentes Training trifft. Genau dafür steht die Talenteakademie Kärnten. Wer auf diesem Niveau erfolgreich ist, wird zum Vorbild für viele andere und stärkt langfristig unseren Wirtschaftsstandort.“

Historische Premiere im Hochbau

Für Noah Trettenbrein ist der Start in Shanghai schon vor Wettbewerbsbeginn ein Stück Geschichte. Der 19-Jährige aus St. Paul im Lavanttal ist der erste Kärntner überhaupt, der Österreich bei WorldSkills im Beruf Hochbau vertritt.

„Geschichte schreiben zu dürfen, ist eine besondere Ehre. Jetzt möchte ich zeigen, dass wir Kärntner Hochbauer auch international ganz vorne mitmischen können“, sagt Trettenbrein. Sein Ziel für Shanghai ist klar: „Ich möchte jeden Moment genießen und zeigen, was ich kann. Natürlich wäre eine Medaille etwas ganz Besonderes.“

Für Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Kärnten, ist die Premiere ein starkes Signal für die Ausbildung im Handwerk: „Der Hochbau gehört zu den Fundamenten unseres Wirtschaftsstandortes. Noah Trettenbreins Teilnahme zeigt eindrucksvoll, welches Niveau unsere jungen Fachkräfte erreichen können. Er ist Vorbild für viele junge Menschen, die eine Karriere im Handwerk anstreben.“

Hightech trifft Teamwork

In der Mechatronik gehen David Seidl und Paul Wohlesser an den Start. Die beiden arbeiten bei Flex in Althofen und treten in einer der technisch anspruchsvollsten Disziplinen der WorldSkills an. Unter Zeitdruck müssen komplexe Anlagen aufgebaut, programmiert, in Betrieb genommen und Fehler systematisch behoben werden. Gefragt sind Präzision, analytisches Denken und perfektes Zusammenspiel.

„Gerade das Zusammenspiel macht unseren Beruf so spannend. Jeder bringt seine Stärken ein, aber erfolgreich ist man nur, wenn man als Team funktioniert. Genau darauf wird es auch in Shanghai ankommen“, sagt Seidl. Wohlesser ergänzt: „Natürlich wollen wir unser Bestes zeigen. Wenn wir unsere Leistung abrufen und als Team funktionieren, ist bei den WorldSkills vieles möglich.“

Nur an einer Platzierung will Michael Velmeden, Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Kärnten, den Antritt aber nicht messen: „Mechatronik vereint Mechanik, Elektronik und Digitalisierung, also genau jene Kompetenzen, die unsere Industrie heute und in Zukunft braucht. Dass Kärnten mit einem derart starken Team vertreten ist, zeigt die hohe Qualität unserer Ausbildungsbetriebe und Industrieunternehmen. Schon die Teilnahme ist ein toller Erfolg.“

Übersicht über die Kärntner Teilnehmenden

Weitere Fotos von nationalen und internationalen Skills-Bewerben finden Sie auf unserem Flickr-Kanal (hier) zur kostenlosen Verwendung (honorarfrei, Credit: SkillsAustria).

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