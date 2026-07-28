Sonnenfinsternis 2026: Spektakuläres Himmelsschauspiel über Österreich – Wiener Volkshochschulen laden zur gemeinsamen Beobachtung ein

Wien (OTS) -

Am Abend des 12. August 2026 erwartet Astronomiebegeisterte in Österreich ein seltenes Himmelsschauspiel: Die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit der totalen Sonnenfinsternis von 1999 wird kurz vor Sonnenuntergang zu beobachten sein. In Wien werden dabei rund 89 Prozent der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt. Das Maximum der Finsternis fällt allerdings nahezu exakt mit dem Sonnenuntergang zusammen, weshalb die höchste Verfinsterung hierzulande nicht mehr vollständig sichtbar sein wird.

Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in Wien um 19:22 Uhr. Das Maximum wird gegen 20:13 Uhr erreicht, der Sonnenuntergang erfolgt um 20:14 Uhr. Wie lange die Sonnenfinsternis beobachtet werden kann, bevor die Sonne hinter dem Horizont beziehungsweise hinter Geländeerhebungen und Gebäuden verschwindet, hängt vom Standort ab.

„Auch wenn wir in Österreich keine totale Sonnenfinsternis erleben werden, erwartet uns ein außergewöhnliches Naturereignis. Mit einer Bedeckung von fast 90 Prozent wird die Sonne so stark verfinstert wie seit 1999 nicht mehr. Besonders reizvoll ist die Beobachtung unmittelbar vor Sonnenuntergang, wenn sich die verfinsterte Sonne tief über dem Horizont zeigt“, erklärt Michael Feuchtinger, Direktor der astronomischen Einrichtungen der VHS (Planetarium, Urania- und Kuffner Sternwarte).

Infos zur Sonnenfinsternis: www.vhs.at/sofi-2026.

Totalität in Spanien: Europas bester Platz für das große Spektakel

Während die Sonnenfinsternis in Österreich partiell sichtbar sein wird, verläuft die sogenannte Totalitätszone über Grönland, Island und Spanien. Dort wird der Mond die Sonne für einige Minuten vollständig bedecken – ein Erlebnis, das viele Astronom*innen als eines der beeindruckendsten Naturschauspiele überhaupt beschreiben. Besonders gute Beobachtungsbedingungen werden in Nordspanien und auf den Balearen erwartet.

Doppelte Himmels-Highlights: Sonnenfinsternis und Perseiden

Der 12. August 2026 hält noch eine weitere Besonderheit bereit: Die Sonnenfinsternis fällt zeitlich mit dem Maximum des Perseiden-Meteorstroms zusammen. Da eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond stattfinden kann, fehlt in der darauffolgenden Nacht störendes Mondlicht. Damit herrschen nahezu ideale Bedingungen für die Beobachtung der berühmten Sternschnuppen der Perseiden.

Unter dunklem Himmel können in der Nacht vom 12. auf den 13. August zahlreiche Meteore beobachtet werden. Die Kombination aus Sonnenfinsternis am Abend und Sternschnuppen in der Nacht macht den 12. August 2026 zu einem der außergewöhnlichsten Astronomietage des Jahrzehnts.

Infos und Veranstaltungen zu den Perseiden: www.vhs.at/perseiden.

Wiener Volkshochschulen laden zur gemeinsamen Beobachtung ein

Rund um die Sonnenfinsternis bieten die Wiener Volkshochschulen mehrere Informations- und Beobachtungsveranstaltungen an.

Sonnenfinsternis 2026 an der neuen Donau

Für die sichere Beobachtung werden vor Ort Solar Viewer kostenlos zur Verfügung gestellt.

Beginn Sonnenfinsternis: 19:22 Uhr, Ende der Sichtbarkeit: ca. 19:50 Uhr.

Die Sonnenfinsternis kann nur bis ca. 19:50 beobachtet werden, da die Sonne dann hinter den Wienerwaldhügeln untergeht. Sonnenuntergang und Maximum der Sonnenfinsternis: 20:14 Uhr.

Wann: Mi, 12.08.2026, 19:20–20:00 Uhr

Wo: linkes Ufer neue Donau, Höhe Reichsbrücke/Copa Beach

kostenlos

Für die sichere Beobachtung werden vor Ort Solar Viewer kostenlos zur Verfügung gestellt. Beginn Sonnenfinsternis: 19:22 Uhr, Ende der Sichtbarkeit: ca. 19:50 Uhr. Die Sonnenfinsternis kann nur bis ca. 19:50 beobachtet werden, da die Sonne dann hinter den Wienerwaldhügeln untergeht. Sonnenuntergang und Maximum der Sonnenfinsternis: 20:14 Uhr. Mi, 12.08.2026, 19:20–20:00 Uhr linkes Ufer neue Donau, Höhe Reichsbrücke/Copa Beach Sonnenfinsternis 2026 in der VHS Wiener Urania

Die Urania bietet bei Schönwetter die Beobachtung mit Solar Viewern von der Dachterrasse an. Zusätzlich wird im Dachsaal unabhängig von den Wetterbedingungen ein Livestream der Sonnenfinsternis aus verschiedenen Regionen Europas gezeigt und fachkundig kommentiert.

Einlass: 19:00 Uhr, Beginn Sonnenfinsternis: 19:22 Uhr, Ende der Sichtbarkeit: ca. 19:50 Uhr, Livestream: 19:20-20:45 Uhr.

Wann: Mi, 12.08.2026, 19:20–20:45 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Urania Sternwarte, Uraniastraße 1, Eingang Turmstiege, 1010 Wien

kostenlos

Die Urania bietet bei Schönwetter die Beobachtung mit Solar Viewern von der Dachterrasse an. Zusätzlich wird im Dachsaal unabhängig von den Wetterbedingungen ein Livestream der Sonnenfinsternis aus verschiedenen Regionen Europas gezeigt und fachkundig kommentiert. Einlass: 19:00 Uhr, Beginn Sonnenfinsternis: 19:22 Uhr, Ende der Sichtbarkeit: ca. 19:50 Uhr, Livestream: 19:20-20:45 Uhr. Mi, 12.08.2026, 19:20–20:45 Uhr VHS Wiener Urania, Urania Sternwarte, Uraniastraße 1, Eingang Turmstiege, 1010 Wien Eine Reise durch die Nacht

Bereits am 10. August lädt das Planetarium Wien zur Spezialveranstaltung „Eine Reise durch die Nacht – Sonnenfinsternis“. In der Planetariumskuppel wird die Sonnenfinsternis simuliert, die Totalität in Spanien erklärt und es werden Tipps für die sichere Beobachtung gegeben. Außerdem werden dort Solar Viewer für die Beobachtung ausgegeben.

Wann: Mo, 10.08.2026, 19:00–20:00 Uhr

Wo: Planetarium Wien, Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien

Kosten: Ꞓ 11,–

Mehr Informationen unter: www.vhs.at/sofi-2026.

Pressebild unter: www.vhs.at/presse.

