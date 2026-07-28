VRVis Visual Computing Award 2027: Forschungsprojekte aus ganz Europa gesucht

Wien (OTS) -

Für den VRVis Visual Computing Award 2027 können anwendungsnahe Visual-Computing-Projekte aus Europa eingereicht werden. Der vom Wiener Forschungszentrum VRVis vergebene Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Einreichungen sind bis 30. September 2026 möglich.

„ Mit dem Award wollen wir anwendungsnahe Visual-Computing-Forschung in Europa sichtbar machen, die wissenschaftliche Qualität mit konkretem gesellschaftlichem Nutzen verbindet. Gesucht sind Projekte, die bereits in der Praxis erprobt wurden und zeigen, wie Visual Computing zu Lösungen für Herausforderungen etwa in Gesundheit, Klima oder Nachhaltigkeit beitragen kann “, sagt Gerd Hesina, Geschäftsführer des VRVis.

Transferleistung als zentrales Kriterium

Unter dem Motto „Visual Computing for Good“ können wissenschaftlich fundierte Methoden, Werkzeuge und Systeme eingereicht werden, die in einem realen Anwendungskontext getestet, validiert oder eingesetzt beziehungsweise gemeinsam mit Praxispartnern entwickelt wurden. Bewertet werden wissenschaftlich-technische Qualität, Innovationsgehalt, Anwendungsperspektive und Transferleistung.

Die bisherigen Preisträger:innen forschen unter anderem an der Universität Aarhus, der Universität Jena, der TU Delft und am italienischen Forschungsinstitut ISTI-CNR. Ausgezeichnet wurden Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Lebensmittelqualität, Meeresökologie und Zellbiologie.

Einreichungen sind als Eigenbewerbung oder Nominierung möglich. Das ausgezeichnete Projekt wird am 28. Jänner 2027 beim VRVis-Symposium „Visual Computing Trends“ in Wien präsentiert.

Einreichfrist: 30. September 2026

Bewerbung: Bewerbungsformular auf Englisch ausfüllen und an [email protected] senden

Informationen und Bewerbungsformular: www.vrvis.at/award

Über VRVis

VRVis ist Österreichs führende Forschungseinrichtung auf dem Gebiet des Visual Computing mit Standorten in Wien und Graz. Als COMET-Kompetenzzentrum agiert das VRVis mit rund 80 Forschenden an der Schnittstelle von Wissenschaft und Industrie und stärkt dabei durch technologische Innovation und menschzentrierte Lösungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Visual Data Analytics, Extended Reality (XR) und Simulation Unternehmen verschiedener Branchen. www.vrvis.at