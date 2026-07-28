FPÖ – Schnedlitz: „Produktions-Aus bei Lenzing ist das Ergebnis der Show- und Ankündigungspolitik der Verlierer-Ampel!“

Wien (OTS) -

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing kündigte am Montagabend an, die Faserproduktion am Standort Heiligenkreuz bis Ende 2026 einzustellen. Betroffen sind 285 Beschäftigte. FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz übte daraufhin scharfe Kritik an der Standortpolitik der Bundesregierung: „Das Produktions-Aus bei Lenzing ist die Folge der Show- und Ankündigungspolitik dieser Verlierer-Ampel. Stocker und Hattmannsdorfer reden den Standort bei jeder Pressekonferenz schön und kündigen Entlastungen für irgendwann an – und in der Zwischenzeit sperren die Betriebe zu. Diese Regierung vernichtet mit ihrer Politik des ewigen Ankündigens und Vertagens Existenzen: Existenzen von Unternehmen und Existenzen der Familien der Arbeiter und Angestellten!“

Geradezu entlarvend sei der Zeitplan der Regierung, so Schnedlitz. Erst Mitte Juni habe ÖVP-Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl im Interview mit der Tageszeitung „Heute“ erklärt, die Senkung der Lohnnebenkosten im Ausmaß von zwei Milliarden Euro sei „für 2028 fix vereinbart“. „2028! Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: In Heiligenkreuz soll bereits Ende 2026 Schluss sein, aber die große Entlastung dieser Regierung kommt angeblich zwei Jahre danach. Wenn sie überhaupt kommt, denn das Budget der Regierung ist auf Sand gebaut und davor warnen wir Freiheitlichen seit Monaten. Das ist Standortpolitik im Rückspiegel. Diese Ampel produziert Pressekonferenzen statt Rahmenbedingungen und Überschriften statt Arbeitsplätze und statt wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen!“

Die FPÖ fordere daher eine sofortige Standortoffensive – kein bloßes Lippenbekenntnis für 2028, sowie ein sofort wirksames Industriepaket bei Energiepreisen, Lohnnebenkosten und Bürokratie. Schnedlitz abschließend: „Jeder Tag, den diese Versager-Regierung mit Show und Selbstbeweihräucherung vergeudet, kostet unser Land Substanz, Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Österreich braucht keine Ankündigungsweltmeister, sondern eine Regierung, die handelt – und die gibt es nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl!“