ÖÄK-PK: Präsentation der aktuellen Ärztestatistik, morgen 10:30

Wien (OTS) -

Politische Notwendigkeiten, Altersstruktur, Nachbesetzungsbedarf, die aktuellen OECD-Zahlen zur Ärztedichte sowie Aufstellungen zur geschlechtsspezifischen Tätigkeitsstruktur von Ärztinnen und Ärzten sind nur einige der Ergebnisse der umfangreichen Statistik der Österreichischen Ärztekammer über die Zusammensetzung der österreichischen Ärzteschaft. Diese Daten ermöglichen fundierte Einblicke in die Struktur und Zukunft der ärztlichen Versorgung.

Die Österreichische Ärztekammer präsentiert die Ärztestatistik 2025 und lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein.

Ihre Gesprächspartner sind:



OMR Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer



Doz. (FH) Dr. Lukas Stärker, Kammeramtsdirektor der Österreichischen Ärztekammer

Die ÖÄK präsentiert die aktuelle Ärztestatistik

Datum: 29.07.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 3

Weihburggasse 10-12

1010 Wien