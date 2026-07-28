  • 28.07.2026, 09:02:02
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  • OTS0016

ÖÄK-PK: Präsentation der aktuellen Ärztestatistik, morgen 10:30

Die Auswertung der neuesten Ärztezahlen zeigt aktuelle Trends auf. Die Österreichische Ärztekammer präsentiert dazu ihre Zukunftskonzepte.

Wien (OTS) - 

Politische Notwendigkeiten, Altersstruktur, Nachbesetzungsbedarf, die aktuellen OECD-Zahlen zur Ärztedichte sowie Aufstellungen zur geschlechtsspezifischen Tätigkeitsstruktur von Ärztinnen und Ärzten sind nur einige der Ergebnisse der umfangreichen Statistik der Österreichischen Ärztekammer über die Zusammensetzung der österreichischen Ärzteschaft. Diese Daten ermöglichen fundierte Einblicke in die Struktur und Zukunft der ärztlichen Versorgung.

Die Österreichische Ärztekammer präsentiert die Ärztestatistik 2025 und lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein.

Ihre Gesprächspartner sind:

OMR Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Doz. (FH) Dr. Lukas Stärker, Kammeramtsdirektor der Österreichischen Ärztekammer

Die ÖÄK präsentiert die aktuelle Ärztestatistik

Datum: 29.07.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 3
Weihburggasse 10-12
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sophie Niedenzu, MSc
Telefon: 01/51406-3316
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at

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[Mittwoch, 29.07.2026, 10:30]

Österreichische Ärztekammer

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