  • 28.07.2026, 08:50:32
  • /
  • OTS0013

NÖAAB: Teschl-Hofmeister: „Personalpolitik ist Gefahr für die Sicherheit in unseren Justizanstalten“

Der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) fordert daher ein Sofortpaket für die Justizwache

St. Pölten (OTS) - 

Der neuerliche Gewaltvorfall in der Justizanstalt Stein, bei dem zwei Justizwachebeamte von einem Häftling angegriffen und verletzt wurden, zeigt für NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister einmal mehr das Versagen der Personalpolitik im Justizbereich.

„Seit Jahren fordern wir mehr Personal für unsere Justizanstalten. Seit Jahren warnen wir vor den Folgen des Personalmangels. Doch die Justizministerin bleibt wie schon ihre Vorgängerin untätig. Wie viele Übergriffe braucht es noch, bis endlich gehandelt wird?“, fragt Teschl-Hofmeister.

Während Justizwachebeamte täglich unter schwierigsten Bedingungen für Sicherheit sorgen, setze die Justizministerin die falschen Prioritäten. „Anstatt ausreichend Personal bereitzustellen, werden mutmaßliche Straftäter auf freien Fuß angezeigt und die vorzeitige Entlassung von rund 500 Häftlingen vorbereitet. Das ist kein Sicherheitskonzept – das ist ein Offenbarungseid der Justizpolitik.“

Der NÖAAB fordert daher ein Sofortpaket für die Justizwache:

  • Sofortige Nachbesetzung aller offenen Planstellen und ein mehrjähriger Personalaufbau-Plan für die Justizanstalten.
  • Beschleunigung der Aufnahmeverfahren, damit offene Stellen rascher besetzt werden können.
  • Attraktivierung des Berufsbildes durch bessere Einstiegsgehälter, moderne Dienstzeitmodelle und bessere Aufstiegsmöglichkeiten.
  • Prüfung der Tragepflicht von Schutzausrüstung mit dem Ziel, bei Extremtemperaturen Erleichterungen dauerhaft zu ermöglichen.
  • Entlastung des Personals durch den Ausbau administrativer Unterstützung, damit sich Justizwachebeamtinnen und -beamte auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

Rückendeckung erhält Teschl-Hofmeister vom niederösterreichischen Justizgewerkschafter Wolfgang Graf, der selbst in der JA Stein tätig ist. Gegenüber der APA bezeichnete er den Vorfall als direkte Folge der Personalpolitik. In der JA Stein seien lediglich 84 Prozent der Planstellen besetzt. Gerade in der Urlaubszeit würden sich die Personalengpässe dramatisch verschärfen.

„Wer unsere Justizwache im Stich lässt, gefährdet die Sicherheit in den Justizanstalten und letztlich die Sicherheit der gesamten Bevölkerung. Es braucht endlich eine Justizpolitik, die jene schützt, die täglich unseren Rechtsstaat verteidigen – und nicht jene, die ihn mit Füßen treten“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Rückfragen & Kontakt

NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
Telefon: 02742 9020 5000
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.noeaab.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NÖAAB

Rückfragen & Kontakt

NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
Telefon: 02742 9020 5000
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.noeaab.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright