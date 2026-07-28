Vorstandswechsel bei SWIETELSKY International

Linz (OTS) -

Philipp Rainer – aktuell kaufmännischer Geschäftsbereichsleiter Bahnbau International West und Deutschland – verfügt über umfassende Führungserfahrung im internationalen Baugeschäft und wird künftig die internationale Entwicklung der Swietelsky AG im Vorstand verantworten. Mit seiner Bestellung setzt SWIETELSKY auf Kontinuität und eine konsequente Weiterentwicklung des internationalen Geschäfts.

Der bisherige Vorstand International Klaus Bleckenwegner wird mit 30. September 2026 aus persönlichen Gründen sein Vorstandsmandat niederlegen und sich beruflich neu orientieren.

Der Aufsichtsrat dankt Klaus Bleckenwegner für seinen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag in den vergangenen Jahren zur Expansion und Weiterentwicklung von SWIETELSKY im internationalen Bereich und wünscht ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute. Philipp Rainer wünschen wir für seine neue Aufgabe viel Erfolg und freuen uns auf die gemeinsame Gestaltung der nächsten Entwicklungsschritte von SWIETELSKY.

Kontinuität im Finanzressort

Das Vorstandsmandat von Harald Gindl, CFO und stellvertretender CEO der Swietelsky AG, wurde um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2032 verlängert. Damit bleibt das Vorstandsressort Finanzen in den bewährten Händen von Harald Gindl. Der Aufsichtsrat bekennt sich damit zu einer verlässlichen und stabilen finanziellen Führung der Swietelsky AG und wünscht Harald Gindl weiterhin viel Erfolg in seiner Funktion.

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Über die Swietelsky AG

Swietelsky ist Österreichs drittgrößtes Bauunternehmen und aktuell mit rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 21 Ländern aktiv. Das Leistungsspektrum erstreckt sich über die gesamte Bau-Wertschöpfungskette bis hin zum Bahnbau und Tunnelbau. Im Geschäftsjahr 2024/25 betrug die Bauleistung 3,67 Milliarden Euro. Am Heimatmarkt Österreich erwirtschaftete das Unternehmen rund 55% der Gesamtleistung, gefolgt von den Kernländern Deutschland mit 15%, Tschechien mit 12% und Ungarn mit 4%.