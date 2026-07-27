Ein Meilenstein in der Gemüsebranche: LGV Sonnengemüse feiert 80-jähriges Jubiläum

Wien, 25.07.2026 (OTS) -

Die LGV Sonnengemüse eingetragene Genossenschaft feiert ihr 80-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1946 steht die genossenschaftliche Organisation für Regionalität, höchste Qualität in der Gemüseproduktion und gelebte Solidarität. Mehr als 130 Gärtner- und Bauernfamilien aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark produzieren in Familienbetrieben – teilweise schon in fünfter Generation – bestes heimisches Gemüse und tragen mit einem jährlichen Produktionsvolumen von 40.000 Tonnen wesentlich zur Versorgung Österreichs mit frischem Gemüse bei. Gemeinsam werden über 60 Sorten Frischgemüse und Gartenkräuter unter den Marken „LGV Gärtnergemüse“ und „Seewinkler Sonnengemüse“ kultiviert.

Vom Wiederaufbau zur Innovationsführerschaft

Der Grundstein der heutigen Genossenschaft wurde direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1946 von Wiener Gärtnern gelegt. Das Ziel war damals so klar wie heute: die solidarische Zusammenarbeit, um die Bevölkerung bestmöglich mit frischen Lebensmitteln zu versorgen und den einzelnen Betrieben durch gemeinsame Vermarktung eine sichere Existenz zu bieten.

Durch den strategischen Zusammenschluss der Traditionsmarken „LGV Gärtnergemüse“ und „Seewinkler Sonnengemüse“ (deren Wurzeln im Burgenland sogar bis 1930 zurückreichen) entstand eine schlagkräftige Erzeugerorganisation. Heute bündelt die Genossenschaft die Logistik, strenge Qualitätskontrollen sowie den Vertrieb an den Standorten Wien und Wallern im Burgenland. Dadurch können sich die Mitgliedsbetriebe vollends auf ihre Kernkompetenz konzentrieren: den nachhaltigen und naturnahen Gemüseanbau.

Modern, innovativ und nachhaltig

Mit den drei Hauptproduktgruppen – Gurken, Paradeiser und Paprika – deckt die Genossenschaft den Großteil des heimischen Bedarfs ab, setzt jedoch kontinuierlich auf Innovationen. Neben klassischem Fruchtgemüse bereichern Anbauversuche das Sortiment. Zum Jubiläum blickt das Unternehmen daher nicht nur stolz zurück, sondern richtet den Fokus mit Investitionen in modernste Verpackungsanlagen, Ressourceneffizienz, CO₂-optimierte Logistik und nachhaltigen Pflanzenschutz klar auf die kommenden Jahrzehnte.

LGV Sonnengemüse – 80 Jahre Zukunft

Gemeinsam mit Mitarbeitern, Gärtnern und Gemüsebauern, Partnern und Wegbegleitern wurde das Jubiläum auch gebührend begangen – mit einem Rückblick auf die letzten 80 Jahre und einem Ausblick auf die kommenden Herausforderungen.

„Unser 80-jähriges Jubiläum beweist eindrucksvoll, dass das genossenschaftliche Prinzip von Zusammenhalt und regionaler Verantwortung moderner ist denn je“, betont Josef Peck, Vorstand von LGV Sonnengemüse eingetragene Genossenschaft. „Gerade in Zeiten von globalen Krisen und veränderten Klimabedingungen bietet unsere Struktur den Gärtnerfamilien Rückhalt und den Konsumentinnen und Konsumenten absolute Frischegarantie. Der Dank gilt unseren engagierten Familienbetrieben, die Tag für Tag das Beste aus unseren Böden herausholen. LGV Sonnengemüse ist auf die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte gut vorbereitet. In den letzten Jahren wurden die Standorte Simmering, Raasdorf und Wallern zukunftsfit gemacht. In Simmering steht die modernste und effizienteste Gurkensortieranlage Österreichs. Neue Verwiege- und Verpackungsanlagen garantieren qualitätsschonende Verarbeitung. In Raasdorf wurde ein hochmodernes und effizientes Kräuterverarbeitungs- und -verpackungszentrum geschaffen. Im burgenländischen Seewinkel werden die in unmittelbarer Umgebung angebauten Paprika ohne lange Transportwege qualitätsschonend sortiert und abgepackt. Die Gemüsegenossenschaft ist mit diesen Investitionen bestens für die Zukunft gerüstet.“

Über LGV Sonnengemüse eingetragene Genossenschaft

LGV Sonnengemüse ist die größte Gemüseerzeugereinheit in den besten Gemüseanbauregionen Österreichs. 133 Gärtner- und Bauernfamilien der beiden Marken LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse produzieren in ihren Familienbetrieben in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und in der Steiermark regionales Gemüse und tragen mit einem jährlichen Produktionsvolumen von 40.000 Tonnen und einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro wesentlich zur Versorgungssicherheit Österreichs mit frischem Gemüse bei. Gurken, Paradeiser und Paprika sind die wichtigsten Gemüsesorten. Gemeinsam werden rund 60 Sorten Frischgemüse und Gartenkräuter kultiviert.



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