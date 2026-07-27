  • 27.07.2026, 15:55:02
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Werner Kogler zum Tod von Johannes Krisch

Ein großer Charakterdarsteller, dessen Kunst Theater und Film nachhaltig geprägt hat

Wien (OTS) - 

„Mit Johannes Krisch verliert Österreich einen der eindrucksvollsten und vielseitigsten Schauspieler seiner Generation. Sein Tod im Alter von nur 59 Jahren macht tief betroffen“, so Werner Kogler, stv. Klubobmann und Kultursprecher der Grünen, in einer ersten Reaktion zum Ableben Krischs.

Johannes Krisch hat das österreichische Theater und den Film über Jahrzehnte geprägt. Ob auf den Bühnen des Burgtheaters und des Theaters in der Josefstadt oder in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen, seine Rollen waren von außergewöhnlicher Intensität, großer Wahrhaftigkeit und einer seltenen künstlerischen Kraft getragen. Für sein Schaffen wurde Krisch unter anderem mit dem Österreichischen Filmpreis, dem Großen Diagonale-Schauspielpreis und dem Berufstitel Kammerschauspieler ausgezeichnet.

„Mit seiner unverwechselbaren Präsenz verstand es Krisch, Menschen zu berühren und Figuren mit Tiefe und Menschlichkeit auszustatten. Mit seinem Tod verliert Österreich nicht nur einen herausragenden Künstler, sondern auch eine prägende Stimme in der österreichischen Kulturlandschaft. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern“, so Kogler abschließend.

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