  • 27.07.2026, 12:13:32
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AVISO: Pressekonferenz morgen, 28. Juli: Thermische Sanierung schützt vor Hitze und sichert Arbeitsplätze

GBH/Stein-und keramische Industrie: Vor nächsten Hitzewelle – neue Messdaten zeigen warum thermische Sanierungen entscheidend sind

Wien (OTS) - 

Die nächste Hitzewelle kommt. Die Gewerkschaft BAU-HOLZ und der Fachverband der Stein- und keramischen Industrie präsentieren aktuelle Messdaten und zeigen, wie thermische Sanierungen Menschen vor Hitze schützen, Energiekosten senken und Arbeitsplätze sichern.

Laut aktuellen Wetterprognosen steht Österreich vor einer weiteren Hitzewelle. Gleichzeitig bleibt die thermische Sanierungsrate in Österreich deutlich hinter dem Notwendigen zurück. Eine europaweite Studie unter Beteiligung der TU Graz bestätigt: Thermische Sanierungen zählen zu den wirksamsten Maßnahmen gegen Hitze in Gebäuden.

Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) und der Fachverband der Stein- und keramischen Industrie zeigen anhand aktueller Messdaten, wie thermische Sanierungen im Sommer vor Hitze und im Winter vor Kälte schützen. Zugleich erläutern sie, warum mehr Sanierungen regionale Arbeitsplätze sichern, und stellen ihre gemeinsamen Forderungen für mehr Hitzeschutz und eine höhere Sanierungsrate vor.

Zeit: Dienstag, 28. Juli 2026, 10.00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner

  • Abg. z. NR Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft BAU-HOLZ
  • Mag. Robert Schmid, Obmann des Fachverbands der Stein- und keramischen Industrie

Teilnahme: Vor Ort oder online via Zoom https://eu01web.zoom.us/j/69473853077

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GBH-Presse

Thomas TRABI, M.A.

0664 614 55 17

E-Mail: [email protected]

Website: www.gbh.at

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