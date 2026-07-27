Hanger: Die blaue Fake-News-Schleuder dreht sich munter weiter

Wien (OTS) -

“Die blaue Fake-News-Schleuder dreht sich munter weiter. Dass die FPÖ einen einfachen Stromausfall im Amtsgebäude Hintere Zollamtsstraße zu skandalisieren versucht, zeigt, dass Kickl und seiner Truppe auf ihrem fadenscheinigen Kreuzzug gegen ominöse Mächte schön langsam die Munition ausgeht. Tatsache ist: Bei besagtem Vorkommnis hat es sich um einen ganz normalen Stromausfall gehandelt, wie ihn jeder Haushalt in Österreich kennt, den Techniker innerhalb kürzester Zeit behoben haben. Der einzige Skandal rund um dieses unspektakuläre Ereignis ist, dass der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz das Geld der Steuerzahler für das Schreiben einer voller Unwahrheiten strotzenden Aussendung verschwendet, statt für die Menschen in Österreich zu arbeiten", sagt ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, der abschließend betont: “Der Einzige, der im Innenministerium einen Stecker gezogen hat, war Innenminister Herbert Kickl durch die Hausdurchsuchung beim einstigen BVT, die mit der Zerstörung des Verfassungsschutzes geendet hat. Medial kolportierte, einschlägige Kontakte der Kickl-FPÖ zur Identitären Bewegung zeichnen zudem ein eindeutiges, äußerst beunruhigendes Bild über das demokratiepolitische Verständnis von Kickl und den seinen. Diese Vorfälle zeigen: Es ist die Kickl-FPÖ selbst, die eine handfeste Gefahr für die Sicherheit in Österreich darstellt.” (Schluss)