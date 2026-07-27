75. ASKÖ-Jugendsportwoche: Eine Woche voller Sport, Gemeinschaft und gelebter Tradition

Wien (OTS) -

Bereits zum 75. Mal veranstaltete die ASKÖ Bundesorganisation von 19. bis 25. Juli 2026 ihre traditionsreiche Jugendsportwoche im Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun. Rund 100 sportbegeisterte Jugendliche aus ganz Österreich verbrachten eine abwechslungsreiche Woche voller Training, Gemeinschaft und unvergesslicher Erlebnisse.

In den Sportarten Handball, Judo, Leichtathletik, Tischtennis und Volleyball arbeiteten die Teilnehmer:innen gemeinsam mit einem erfahrenen Trainer:innen-Team intensiv an ihrer Technik, Koordination und Athletik. Ergänzt wurde das Programm durch ein Sportartenschnuppern in Cheerleading und Akrobatik sowie zahlreiche gemeinsame Freizeitaktivitäten.

Ein besonderes Highlight war der Ausflugstag mit Besuchen der Aussichtsplattform "Five Fingers" am Krippenstein, der Eisriesenhöhle sowie Hallstatt. Auch der gemeinsame Abschlussparcours und der Tauziehbewerb sorgten für Begeisterung und stärkten den Zusammenhalt über alle Sportarten hinweg.

Im Rahmen der Jubiläumswoche besuchte ASKÖ-Präsident Hermann Krist die Jugendlichen in Obertraun. Gemeinsam mit Andreas Holzinger, Managing Director des Bundessport- und Freizeitzentrums Obertraun, und Bürgermeister Egon Höll gratulierte er der ASKÖ zum 75-jährigen Bestehen der Jugendsportwoche.

“Seit 1951 steht die ASKÖ-Jugendsportwoche für qualitativ hochwertige Nachwuchsförderung, Bewegung und Gemeinschaft. Es erfüllt mich mit Stolz, dass diese Tradition bis heute lebt und Jahr für Jahr jungen Menschen unvergessliche Erlebnisse ermöglicht”, betonte ASKÖ-Präsident Hermann Krist beim Jubiläumsabend.

Den feierlichen Höhepunkt bildeten ein gemeinsames Grillbuffet und das Anschneiden der Jubiläumstorte.

Die ASKÖ bedankt sich herzlich beim engagierten Kursleiter:innen- und Trainer:innen-team, insbesondere bei den Kursleitern Andrea Gruber und Hermann Kendler. Hermann gestaltet die Jugendsportwoche seit mittlerweile 40 Jahren mit. Ein großer Dank gilt außerdem Andreas Holzinger und dem gesamten Team des Bundessport- und Freizeitzentrums Obertraun für die ausgezeichnete Zusammenarbeit sowie dem Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC) und dem Österreichischen Paralympischen Committee (ÖPC) für die Unterstützung der Abschlussbewerbe.

Die Jubiläumsausgabe der ASKÖ-Jugendsportwoche hat eindrucksvoll gezeigt, dass Sport weit mehr ist als Training und Wettkampf: Er verbindet Menschen, schafft Freundschaften und vermittelt Werte, die weit über das Spielfeld hinausreichen.

Die ASKÖ Bundesorganisation freut sich bereits auf die 76. Jugendsportwoche im Sommer 2027.

Fotos zum Download © PLOHE