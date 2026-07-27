Tatjana Lukáš übernimmt Geschäftsführung des fjum

Wien (OTS) -

Das fjum – forum journalismus und medien bekommt eine neue Geschäftsführerin: Tatjana Lukáš tritt die Leitung der Wiener Weiterbildungseinrichtung mit 1. September 2026 an. An ihrer Seite wird Gunther Müller, langjähriger leitender Programmmanager des fjum, als Stellvertreter fungieren. Lukáš folgt auf Simon Kravagna, der das fjum in den vergangenen sieben Jahren geprägt hat.

Rechtsanwalt Michael Pilz, Präsident des fjum, zur Bestellung: „Mit Tatjana Lukáš gewinnen wir eine innovative Unternehmerin mit ausgeprägter Medienkompetenz und einem tiefen Verständnis für das anspruchsvolle Umfeld, in dem sich Medien heute bewegen. Sie bringt genau jene Mischung aus journalistischem Know-how und unternehmerischem Denken mit, die das fjum in den kommenden Jahren braucht.“

Tatjana Lukáš dankte dem Vorstand für das große Vertrauen, diese wichtige Institution in die Zukunft führen zu dürfen. „Journalist:innen und Qualitätsmedien werden dringender gebraucht denn je: ihre Stimmen, ihre Fragen und ihre Perspektiven. Das fjum wird ihnen als verlässliche Verbündete zur Seite stehen, mit zukunftsgerichteter Aus- und Weiterbildung, starker Vernetzung und dem gemeinsamen Anspruch, die dynamische Medienlandschaft aktiv mitzugestalten“, so die designierte Geschäftsführerin.

Über Tatjana Lukáš

Tatjana Lukáš, 1979 in Innsbruck geboren, studierte Germanistik und Filmwissenschaft in Wien. Seit 2010 arbeitet sie als Journalistin, Moderatorin und Medienproduzentin, unter anderem für DER STANDARD, und war als Chefredakteurin mit Schwerpunkt digitale Medientransformation tätig. 2021 gründete sie die Happy House Media GmbH, eine Produktionsfirma für Audio- und Videoformate. Zuletzt produzierte sie den erfolgreichen journalistischen Storytelling-Podcast „Kniefall“.

Über das fjum

Das fjum – forum journalismus und medien mit Sitz in Wien unterstützt Journalismus und Medieninnovation in Österreich und Europa. Mit Workshops, Lehrgängen und individueller Beratung begleitet es Medienschaffende durch den digitalen und strukturellen Wandel der Branche. Zu den aktuellen Schwerpunkten zählt der Lehrgang „Digitaljournalismus“, die Masterclass „Journalistische Innovation“ sowie die „AI-Media-Academy“, ein internationales Programm, das Journalist:innen für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz rüstet.

Zum Abschied dankt Michael Pilz dem scheidenden Geschäftsführer: „Simon Kravagna hat das fjum zu dem innovativen Weiterbildungshub gemacht, der es heute ist. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“