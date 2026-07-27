  • 27.07.2026, 10:00:32
  • /
  • OTS0029

FMA-Statistik: Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge auch im Jahr 2025 rückläufig

Vertragszahlen sinken weiter, verwaltetes Vermögen steigt dank positiver Kapitalmarktentwicklung

Wien (OTS) - 

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat ihren aktuellen Bericht zur Entwicklung der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge (PZV) veröffentlicht. Demnach setzte sich der langjährige Rückgang bei den Vertragszahlen auch 2025 fort. Gleichzeitig profitierte das verwaltete Vermögen von den positiven Entwicklungen an den Kapitalmärkten.

Vier Versicherungsunternehmen boten 2025 überhaupt noch neue PZV-Verträge an. Sie verwalteten am Jahresende rund 729.000 Verträge. Das entspricht einem Rückgang von 6,7% gegenüber dem Vorjahr. Auch das Neugeschäft entwickelte sich rückläufig: Mit 7.223 neu abgeschlossenen Verträgen lag die Zahl um 10,6% unter dem Vorjahreswert. Die Zahl der Neuverträge reicht weiterhin nicht aus, um auslaufende oder gekündigte Verträge zu ersetzen. Die FMA geht daher davon aus, dass die Bestandszahlen auch künftig rückläufig bleiben werden.

Trotz sinkender Vertragszahlen und geringerer Prämienzuflüsse stieg das verwaltete Vermögen um 6,8% auf Ꞓ9,27 Mrd. Ausschlaggebend dafür war das positive Kapitalmarktumfeld. Die volumengewichtete Gesamtperformance der Versicherungsunternehmen lag 2025 bei 13% vor Kosten.

Der vollständige Bericht kann auf der FMA-Website unter https://www.fma.gv.at/publikationen/studie-praemienbeguenstigte-zukunftsvorsorge/ heruntergeladen werden.

Rückfragen & Kontakt

FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Der Markt für die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 2025 [PDF, 758.28KB]

Finanzmarktaufsicht

Rückfragen & Kontakt

FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright