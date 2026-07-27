AVISO – Pressekonferenz: Eröffnung Center for Translational Medicine und Eric Kandel Institute – Center for Precision Medicine

Wien (OTS) -

Am 1. und 2. Oktober 2026 eröffnen die Medizinische Universität Wien und das AKH Wien zwei neue innovative Forschungsgebäude am Medizinischen Universitätscampus AKH Wien: das Center for Translational Medicine (CTM) und das Eric Kandel Institute - Center for Precision Medicine (CPM).

Die innovativen Gebäudekonzepte mit moderner Hightech-Ausstattung für Grundlagenforschung und Therapieentwicklung stärken den Forschungsstandort Wien und den MedUni Campus AKH gezielt weiter.

Ab 2026 bieten die neuen Gebäude moderne Bedingungen für translationale und personalisierte Medizin. Diagnosen, Therapien und Prävention können dadurch noch gezielter auf einzelne Patient:innen zugeschnitten werden, bis hin zur Identifizierung von Krankheitsursachen auf molekularer Ebene und unterstützt durch Artificial Intelligence. So rückt eine Medizin in Reichweite, die auch bei seltenen Erkrankungen neue Therapiechancen eröffnet.

Pressekonferenz inkl. Führung durch ausgewählte Bereiche des CTM:

Termin: Donnerstag, 1. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Ort: Center for Translational Medicine, MedUni Campus AKH, Lazarettgassenweg 7,1090 Wien

Ihre Ansprechpersonen sind:

Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien & Vorsitzender des Supervisory Boards des Universitätsklinikums AKH Wien

Herwig Wetzlinger, Direktor des Universitätsklinikums AKH Wien

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung der Republik Österreich

Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet die offizielle Eröffnungsfeier statt, zu der Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.

Das gesamte Programm zur Eröffnung finden Sie hier: www.meduniwien.ac.at/CTM-CPM

Wir freuen uns, wenn Sie sich den Termin bereits jetzt vormerken, und ersuchen um Ihre Anmeldung unter [email protected].

Eröffnung: Center for Translational Medicine und Eric Kandel Institute – Center for Precision Medicine

Am 1. und 2. Oktober 2026 eröffnen die Medizinische Universität Wien und das AKH Wien zwei neue innovative Forschungsgebäude am Medizinischen Universitätscampus AKH Wien: das Center for Translational Medicine (CTM) und das Eric Kandel Institute - Center for Precision Medicine (CPM).

Datum: 01.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Center for Translational Medicine, MedUni Campus AKH, 1090 Wien

Lazarettgassenweg 7

1090 Wien

Österreich

URL: https://www.meduniwien.ac.at/CTM-CPM