  • 27.07.2026, 09:51:32
  • /
  • OTS0026

AVISO – Pressekonferenz: Eröffnung Center for Translational Medicine und Eric Kandel Institute – Center for Precision Medicine

Am 1. und 2. Oktober 2026 eröffnen die Medizinische Universität Wien und das AKH Wien zwei neue innovative Forschungsgebäude am Medizinischen Universitätscampus AKH Wien

Wien (OTS) - 

Am 1. und 2. Oktober 2026 eröffnen die Medizinische Universität Wien und das AKH Wien zwei neue innovative Forschungsgebäude am Medizinischen Universitätscampus AKH Wien: das Center for Translational Medicine (CTM) und das Eric Kandel Institute - Center for Precision Medicine (CPM).

Die innovativen Gebäudekonzepte mit moderner Hightech-Ausstattung für Grundlagenforschung und Therapieentwicklung stärken den Forschungsstandort Wien und den MedUni Campus AKH gezielt weiter.

Ab 2026 bieten die neuen Gebäude moderne Bedingungen für translationale und personalisierte Medizin. Diagnosen, Therapien und Prävention können dadurch noch gezielter auf einzelne Patient:innen zugeschnitten werden, bis hin zur Identifizierung von Krankheitsursachen auf molekularer Ebene und unterstützt durch Artificial Intelligence. So rückt eine Medizin in Reichweite, die auch bei seltenen Erkrankungen neue Therapiechancen eröffnet.

Pressekonferenz inkl. Führung durch ausgewählte Bereiche des CTM:

Termin: Donnerstag, 1. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Ort: Center for Translational Medicine, MedUni Campus AKH, Lazarettgassenweg 7,1090 Wien

Ihre Ansprechpersonen sind:

Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien & Vorsitzender des Supervisory Boards des Universitätsklinikums AKH Wien

Herwig Wetzlinger, Direktor des Universitätsklinikums AKH Wien

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung der Republik Österreich

Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet die offizielle Eröffnungsfeier statt, zu der Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.
Das gesamte Programm zur Eröffnung finden Sie hier: www.meduniwien.ac.at/CTM-CPM

Wir freuen uns, wenn Sie sich den Termin bereits jetzt vormerken, und ersuchen um Ihre Anmeldung unter [email protected].

Eröffnung: Center for Translational Medicine und Eric Kandel Institute – Center for Precision Medicine

Am 1. und 2. Oktober 2026 eröffnen die Medizinische Universität Wien und das AKH Wien zwei neue innovative Forschungsgebäude am Medizinischen Universitätscampus AKH Wien: das Center for Translational Medicine (CTM) und das Eric Kandel Institute - Center for Precision Medicine (CPM).

Datum: 01.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Center for Translational Medicine, MedUni Campus AKH, 1090 Wien
Lazarettgassenweg 7
1090 Wien
Österreich

URL: https://www.meduniwien.ac.at/CTM-CPM

Rückfragen & Kontakt

Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: 01/ 40 160 11 501
E-Mail: [email protected]
Spitalgasse 23, 1090 Wien
www.meduniwien.ac.at/

Universitätsklinikum AKH Wien
Karin Fehringer, MBA MSc
Leiterin Informationszentrum und PR
Wiener Gesundheitsverbund Tel.: +43 1 404 00-12160
E-Mail: [email protected]
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien
www.akhwien.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MEU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Donnerstag, 01.10.2026, 10:00]

Medizinische Universität Wien

Rückfragen & Kontakt

Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: 01/ 40 160 11 501
E-Mail: [email protected]
Spitalgasse 23, 1090 Wien
www.meduniwien.ac.at/

Universitätsklinikum AKH Wien
Karin Fehringer, MBA MSc
Leiterin Informationszentrum und PR
Wiener Gesundheitsverbund Tel.: +43 1 404 00-12160
E-Mail: [email protected]
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien
www.akhwien.at/presse

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright