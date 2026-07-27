Thomas E. Dorner übernimmt Professur für Gerontologie an der MedUni Wien

Wien (OTS) -

Thomas E. Dorner, Leiter der Akademie für Altersforschung am Haus der Barmherzigkeit, hat mit Juli zusätzlich die Professur für Gerontologie am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien übernommen. Die neu geschaffene Professur stärkt Forschung und Lehre zu den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen die wissenschaftlichen Grundlagen des gesunden Alterns sowie Fragen der Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung älterer Menschen.

Lehrkrankenhaus und Forschungspartner

Die Professur für Gerontologie baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Medizinischen Universität Wien und dem Haus der Barmherzigkeit auf. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der forschungsgeleiteten und interprofessionellen Ausbildung. Bereits seit 2009 ist das Haus der Barmherzigkeit als Lehrkrankenhaus der MedUni Wien in die Ausbildung angehender Mediziner:innen eingebunden. Jährlich absolvieren rund 760 Studierende des ersten Semesters im Rahmen der Lehrveranstaltung „Soziale Kompetenz“ ein Pflichtpraktikum an Standorten des Haus der Barmherzigkeit. Dabei setzen sie sich mit gerontologischen Themen auseinander und sammeln Erfahrungen im Umgang mit chronisch kranken und pflegebedürftigen Menschen. Diese enge Zusammenarbeit hat in den vergangenen Jahren weitere gemeinsame Lehrangebote im Bereich der Alterswissenschaften hervorgebracht, darunter die Ringvorlesung „Geriatrie und Gerontologie“.

Auch für die Forschung bietet die Kooperation wichtige Voraussetzungen. Der Zugang zu unterschiedlichen Gruppen älterer Menschen und zu klinischen Routinedaten schafft die Grundlage für praxisnahe wissenschaftliche Arbeit der Gerontologie. Erkenntnisse können so rasch in die Versorgung einfließen und neue Ansätze in Prävention, Diagnostik und Betreuung wissenschaftlich begleitet werden.

Über Thomas E. Dorner

Thomas E. Dorner leitet weiterhin die Akademie für Altersforschung sowie die Abteilung Forschung und Lehre am Haus der Barmherzigkeit. An der MedUni Wien ist er am Zentrum für Public Health tätig, an der er nun die Professur für Gerontologie antritt. Zudem leitet Dorner das von ihm 2020 gegründete Karl Landsteiner Institut für Gesundheitsförderungsforschung und ist nach zwölf Jahren als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Public Health seit 2023 deren Ehrenpräsident.

Seine Forschungsinteressen umfassen Gerontologie, Versorgungs- und Gesundheitsförderungsforschung sowie Determinanten von Gesundheit, Lebensstil, chronische Erkrankungen und Arbeitsfähigkeit. In diesem Forschungsfeld hat Dorner über 200 wissenschaftliche Artikel in renommierten Journals publiziert.

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet Langzeitpflege und -betreuung für schwer pflegebedürftige Menschen. In sieben Pflegeeinrichtungen in Wien und Niederösterreich betreuen wir rund 1.300 Bewohner:innen mit chronischen Erkrankungen. Darunter auch 14 Kinder und Jugendliche im Kinderpflegedomizil FRIDOLINA. Mit HABIT, dem Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam, bieten wir rund 480 Betreuungsplätze für Menschen mit mehrfachen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf in unseren 17 Wohngemeinschaften, Garconnierenverbünden sowie im zeitlich befristeten Wohnen, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung.

Unsere Leistungen werden durch den Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien sowie durch das Land Niederösterreich gefördert. Neben bestmöglicher pflegerischer, therapeutischer und medizinischer Betreuung legen wir besonderen Wert auf ein selbstbestimmtes und abwechslungsreiches Leben. hb.at