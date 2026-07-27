  • 27.07.2026, 09:05:02
  • /
  • OTS0017

AK erreicht 11.000 Euro für zahnärztliche Assistentin: Arbeitgeber wollte 336 Plusstunden nicht zahlen

Die AK setzt sich vehement für die Abschaffung der Verfallsfristen ein. Wichtig ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rasch zur AK kommen, wenn sie Bestandteile ihres Lohns oder Gehalts nicht bezahlt bekommen

AK-Präsident Andreas Stangl

1/1
Linz (OTS) - 

Beinahe sechseinhalb Jahre lang arbeitete eine Linzerin bei einem Zahnarzt im Zentralraum als zahnärztliche Assistentin. Das Arbeitsverhältnis endete durch einvernehmliche Auflösung. Offen waren 336 Plusstunden, die die Angestellte über die Jahre hinweg in einem Zeitkonto Monat für Monat mitgenommen hatte. Ihr Arbeitgeber weigerte sich zuerst, ihr diese zu bezahlen. Erst als die AK einschritt, kam die Frau zu ihrem Geld.

Die zahnärztliche Assistentin hatte vorbildlich ihre Plusstunden Monat für Monat dokumentiert. Zum Zeitpunkt der einvernehmlichen Auflösung wies ihr Zeitkonto 336 Mehrarbeitsstunden aus. Diese hätte der Arbeitgeber inklusive Zuschlägen bei der Endabrechnung auszahlen müssen. Das tat er aber nicht. Außerdem stellte er ihr ein Dienstzeugnis aus, auf dem wesentliche Aufgabenbereiche der Frau nicht angeführt waren.

Die Frau wandte sich an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Diese intervenierte beim Arbeitgeber, der zwar das Dienstzeugnis korrigierte, die Plusstunden aber nicht zahlen wollte. Er meinte, diese seien schon verjährt und deswegen nicht zu bezahlen. Die AK stellte klar, dass es aufgrund des Zeitkontos weder Verfall noch Verjährung gab, wonach alle offenen Stunden zu zahlen seien. Am Ende musste sie Klage einreichen, damit die Frau zu ihrem Geld kam. Noch vor der ersten Gerichtsverhandlung zahlte der Arbeitgeber schließlich die offenen 11.000 Euro brutto.

AK warnt vor Verfallsfristen
AK-Präsident Andreas Stangl rät AK-Mitgliedern, sich bei offenen Entgeltansprüchen, so schnell wie möglich an den Betriebsrat, die Gewerkschaft oder die Arbeiterkammer zu wenden. In der Regel gibt es eine dreijährige Verjährungsfrist. In vielen Kollektivverträgen oder einzelnen Arbeitsverträgen sind aber deutlich kürzere Verfallsfristen für bestimmte Entgeltansprüche vorgesehen. Werden diese nicht rechtzeitig von den Beschäftigten geltend gemacht, können sie nicht mehr eingebracht werden. „Die AK setzt sich vehement für die Abschaffung der Verfallsfristen ein. Wichtig ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer rasch zur AK kommen, wenn sie Bestandteile ihres Lohns oder Gehalts nicht bezahlt bekommen“, sagt Stangl.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Hans Promberger
Telefon: +43 (0)50/6906-2161
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiterkammer Oberösterreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Hans Promberger
Telefon: +43 (0)50/6906-2161
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright