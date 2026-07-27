50.000 aktive Anschlüsse: öGIG setzt Meilenstein beim Glasfaser-Ausbau

Wien (OTS) -

Der zügige Ausbau einer zukunftssicheren Glasfaser-Infrastruktur wird für Österreich zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für Lebensqualität, Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität. Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) ein, die zuletzt ihren 50.000sten aktiven Glasfaser-Anschluss mit bestehendem Internetvertrag feiern durfte. Laut RTR-Internet-Monitor erreicht die öGIG-Gruppe österreichweit einen Marktanteil von 11,6 Prozent und belegt damit Rang zwei unter den heimischen FTTH-Anbietern.

„ Das Erreichen der Marke von 50.000 aktiven Anschlüssen, ist für uns ein großartiger Meilenstein. Zugleich ist es Bestätigung und Ansporn, den Glasfaser-Ausbau mit voller Kraft weiter voranzutreiben “, betont öGIG CEO Alfred Pufitsch. Mittlerweile betreibt die öGIG-Gruppe österreichweit gut 250 aktive Projekte – mit einem Fokus auf Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland. „ Wir können mit Stolz sagen, dass wir zu den starken Treibern des Glasfaser-Ausbaus in Österreich zählen und damit einen wichtigen Beitrag zur digitalen Zukunftsfähigkeit unseres Landes leisten “, ergänzt Pufitsch.

Mit dem 50.000sten aktivierten Anschluss am öFIBER Netz der öGIG – also einem Anschluss, der bereits mit einem Internetvertrag genutzt wird – unterstreicht die öGIG ihre Vorreiterrolle in Sachen Angebotsvielfalt und Kundenorientierung. Das Unternehmen stellt ein offenes Netz zur Verfügung, auf dem zahlreiche Internet Service Provider (ISP) vertreten sind. Nutzerinnen und Nutzer können daraus den passenden Anbieter frei wählen. Die große Auswahlmöglichkeit stärkt den Wettbewerb und sorgt dafür, dass jeder – ob privater Haushalt, öffentliche Einrichtung oder Unternehmen – die optimale Lösung für seine Bedürfnisse findet, ohne auf einen Monopol-Anbieter beschränkt zu sein.