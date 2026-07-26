Internationale Samariterjugend kürt die besten Erste-Hilfe-Teams Europas

Wien (OTS) -

Fünf Tage lang stand Oggau im Burgenland ganz im Zeichen von Erster Hilfe, Teamgeist und internationaler Freundschaft. Von 22. bis 26. Juli trafen sich junge Samariter:innen aus zwölf Ländern (Lettland, Rumänien, Deutschland, Italien, Malta, ...) zum internationalen Samaritan International Contest, SAM.I. Contest 2026, um ihr Wissen und Können in realitätsnahen Erste-Hilfe-Szenarien unter Beweis zu stellen.

Die Jugendlichen absolvierten zwölf anspruchsvolle Einsatzstationen – vom Fahrrad- oder Scooterunfall über allergische Reaktionen bis hin zu Forst- und Badeunfällen. Dabei waren nicht nur fachliche Kompetenz und schnelles Handeln gefragt, sondern vor allem perfekte Teamarbeit. Bewertet wurden die Leistungen von erfahrenen Lehrsanitäter:innen, während engagierte Figurant:innen für besonders realistische Einsatzsituationen sorgten.

Höhepunkt für junge Samariter:innen

Der Bewerb gilt als Höhepunkt der Ausbildung junger Samariter:innen und verbindet fachlichen Wettbewerb mit internationalem Austausch. Neben den Bewerben bot das gemeinsame Camp den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schließen und andere Kulturen kennenzulernen.

„Der Bewerb zeigt eindrucksvoll, wie engagiert, kompetent und motiviert unsere jungen Samariterinnen und Samariter sind. Neben fachlichem Können entstehen hier internationale Freundschaften und ein starkes Miteinander über Ländergrenzen hinweg", betont Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs.

Die Gewinner des SAM.I. Contest 2026

Team A (12–15 Jahre)

Platz: Landesrettungsverein Weißes Kreuz Platz: ASSR Slowakai Platz: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Team B (16–21 Jahre)

Platz: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichhs Platz: Fédération des Secouristes Français Croix Blanche Platz: Landesrettungsverein Weißes Kreuz

Die Siegerehrung wurde von SAM.I.-Präsident Knut Fleckenstein, den SAM.I.-Vizepräsidenten Ivo Bonamico und SAM.I Vizepräsident, Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller sowie dem Präsidenten des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Franz Schnabl, vorgenommen.

Wichtiger Beitrag für ein geeintes Europa

„Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen. Der SAM.I. Contest hat einmal mehr gezeigt, wie viel Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist junge Menschen in die Erste Hilfe einbringen. Das Event ist ein wichtiger Beitrag für ein geeintes Europa und eine starke Samariterbewegung“, so SAM.I. Präsident Knut Fleckenstein.

Ein besonderer Dank gilt allen Betreuer:innen, Figurant:innen, Volunteers und Helfer:innen, die den internationalen Wettbewerb ermöglicht und zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Teilnehmer:innen gemacht haben.

Mit der Heimreise endet zwar der SAM.I. Contest 2026, doch für die jungen Samariter:innen beginnt bereits die Vorbereitung auf die nächste Herausforderung. Denn ganz nach dem Motto der Samariterjugend gilt: Nach dem Bewerb ist vor dem Bewerb. In zwei Jahren ist die nächste Challenge.

Fotos unter: https://media.samariterbund.net/?xauth=vdrCuywwGrFm

Fotocredits: Samariterbund