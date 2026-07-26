  • 26.07.2026, 17:35:32
  • /
  • OTS0018

Internationale Samariterjugend kürt die besten Erste-Hilfe-Teams Europas

Beim SAM.I. Contest 2026 in Oggau stellten junge Samariter:innen aus zwölf Ländern ihr Können unter Beweis. Österreich durfte sich über einen ersten und einen dritten Platz freuen.

Wien (OTS) - 

Fünf Tage lang stand Oggau im Burgenland ganz im Zeichen von Erster Hilfe, Teamgeist und internationaler Freundschaft. Von 22. bis 26. Juli trafen sich junge Samariter:innen aus zwölf Ländern (Lettland, Rumänien, Deutschland, Italien, Malta, ...) zum internationalen Samaritan International Contest, SAM.I. Contest 2026, um ihr Wissen und Können in realitätsnahen Erste-Hilfe-Szenarien unter Beweis zu stellen.

Die Jugendlichen absolvierten zwölf anspruchsvolle Einsatzstationen – vom Fahrrad- oder Scooterunfall über allergische Reaktionen bis hin zu Forst- und Badeunfällen. Dabei waren nicht nur fachliche Kompetenz und schnelles Handeln gefragt, sondern vor allem perfekte Teamarbeit. Bewertet wurden die Leistungen von erfahrenen Lehrsanitäter:innen, während engagierte Figurant:innen für besonders realistische Einsatzsituationen sorgten.

Höhepunkt für junge Samariter:innen

Der Bewerb gilt als Höhepunkt der Ausbildung junger Samariter:innen und verbindet fachlichen Wettbewerb mit internationalem Austausch. Neben den Bewerben bot das gemeinsame Camp den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schließen und andere Kulturen kennenzulernen.

„Der Bewerb zeigt eindrucksvoll, wie engagiert, kompetent und motiviert unsere jungen Samariterinnen und Samariter sind. Neben fachlichem Können entstehen hier internationale Freundschaften und ein starkes Miteinander über Ländergrenzen hinweg", betont Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs.

Die Gewinner des SAM.I. Contest 2026

Team A (12–15 Jahre)

  1. Platz: Landesrettungsverein Weißes Kreuz
  2. Platz: ASSR Slowakai
  3. Platz: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Team B (16–21 Jahre)

  1. Platz: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichhs
  2. Platz: Fédération des Secouristes Français Croix Blanche
  3. Platz: Landesrettungsverein Weißes Kreuz

Die Siegerehrung wurde von SAM.I.-Präsident Knut Fleckenstein, den SAM.I.-Vizepräsidenten Ivo Bonamico und SAM.I Vizepräsident, Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller sowie dem Präsidenten des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Franz Schnabl, vorgenommen.

Wichtiger Beitrag für ein geeintes Europa

„Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich zu ihren hervorragenden Leistungen. Der SAM.I. Contest hat einmal mehr gezeigt, wie viel Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist junge Menschen in die Erste Hilfe einbringen. Das Event ist ein wichtiger Beitrag für ein geeintes Europa und eine starke Samariterbewegung“, so SAM.I. Präsident Knut Fleckenstein.

Ein besonderer Dank gilt allen Betreuer:innen, Figurant:innen, Volunteers und Helfer:innen, die den internationalen Wettbewerb ermöglicht und zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Teilnehmer:innen gemacht haben.

Mit der Heimreise endet zwar der SAM.I. Contest 2026, doch für die jungen Samariter:innen beginnt bereits die Vorbereitung auf die nächste Herausforderung. Denn ganz nach dem Motto der Samariterjugend gilt: Nach dem Bewerb ist vor dem Bewerb. In zwei Jahren ist die nächste Challenge.

Fotos unter: https://media.samariterbund.net/?xauth=vdrCuywwGrFm

Fotocredits: Samariterbund

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Mag. Martina Vitek-Neumayer
Telefon: 06643582386
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiter Samariter Bund Österreichs

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Mag. Martina Vitek-Neumayer
Telefon: 06643582386
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright