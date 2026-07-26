FPÖ – Leinfellner: „Vier Medaillen für Österreich bei der Jugend-EM im Mountainbike – Drei davon gehen in die Steiermark“

Wien (OTS) -

„Mit einem großartigen Erfolg für den österreichischen Nachwuchssport gingen heute die UEC MTB Youth European Championships in Cheile Grădiștei (Rumänien) zu Ende. Die österreichischen Athletinnen und Athleten kehren mit insgesamt vier Medaillen nach Hause zurück. Drei Medaillen davon wurden von steirischen Nachwuchstalenten errungen“, berichtete heute FPÖ-Sportsprecher NAbg. Markus Leinfellner

Besonders herausragend präsentierte sich die Steirerin Sandra Pink (Jahrgang 2010). Sie sicherte sich im Short Track (XCC) die Silbermedaille und darf sich damit Vize-Europameisterin nennen. Im olympischen Cross-Country-Bewerb (XCO) legte sie mit Bronze eindrucksvoll nach. Für den größten österreichischen Erfolg sorgte Luca Schaschl (Jahrgang 2012), der im XCO-Bewerb die Goldmedaille gewann und sich damit zum Jugend-Europameister krönte. Ebenfalls auf das Podest fuhr die Steirerin Lola Friedl (Jahrgang 2011). Sie gewann Bronze im XCO-Bewerb und belegte im Short Track den hervorragenden 10. Platz.

Neben den Medaillengewinnern überzeugte das österreichische Team mit einer Vielzahl an Spitzenplatzierungen:

*Maximilian Leinfellner (Steiermark): XCO Platz 13

* Katharina Stanzer (Steiermark): XCO Platz 8

* Ines Berger: XCO Platz 11, XCC Platz 18

* Lena Galli (Steiermark): XCO Platz 12

* Johanna Stanzer (Steiermark): XCO Platz 11

* Verena Ladstätter: XCO Platz 15

* Leni Beer: XCO Platz 19

* Viktoria Neudeck (Steiermark): XCO Platz 10

* Maria Riemer (Steiermark): XCO Platz 18, XCC Platz 18

„Diese Europameisterschaften haben eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in unserem Nachwuchs steckt. Vier Medaillen für Österreich und gleich drei davon für steirische Athletinnen sind ein starkes Zeichen für die ausgezeichnete Arbeit in unseren Vereinen. Mein herzlicher Glückwunsch gilt allen Sportlerinnen und Sportlern, die Österreich mit großem Einsatz vertreten haben. Ein besonderer Dank gebührt aber auch den Trainerinnen und Trainern sowie den Eltern, die mit ihrem unermüdlichen Engagement den Grundstein für diese Erfolge legen. Sie alle leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den österreichischen Sport“, erklärte Leinfellner.

„Die Leistungen des gesamten österreichischen Teams zeigen somit eindrucksvoll, dass konsequente Nachwuchsarbeit, ehrenamtliches Engagement und die Unterstützung der Familien die Basis für internationale Erfolge bilden. Diese Erfolge sind ein starkes Signal für die Zukunft des heimischen Mountainbikesports“, betonte der FPÖ-Sportsprecher.