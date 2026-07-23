SPÖ-Schatz: Gerichtlicher Erfolg des DÖW ist Sieg für Wissenschaft und Demokratie

Wien (OTS) -

„Der Erfolg des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes vor Gericht ist eine klare Bestätigung für die wichtige und seriöse Arbeit einer Institution, die seit Jahrzehnten unverzichtbar zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und zur Erforschung des Rechtsextremismus beiträgt. Ich gratuliere dem gesamten Team des DÖW herzlich zu diesem Erfolg“, erklärt SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur Sabine Schatz. ****

„Die FPÖ versucht seit Jahren, das DÖW mit haltlosen Vorwürfen und Diffamierungen zu diskreditieren, weil ihr die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die konsequente Dokumentation rechtsextremer Entwicklungen nicht ins Weltbild passen. Das heutige Urteil macht deutlich, dass derartige Angriffe nicht unwidersprochen bleiben. Wer unabhängige Wissenschaft angreift, greift letztlich auch jene demokratischen Institutionen an, die auf Fakten beruhen“, so Schatz.

„Statt Rechtsextremismus weiter zu verharmlosen und jene anzugreifen, die ihn wissenschaftlich dokumentieren, sollte die FPÖ endlich in den eigenen Reihen aufräumen. Die zahlreichen Vorfälle der letzten Wochen zeigen deutlich, dass es in der FPÖ nicht einmal mehr den Versuch einer glaubwürdigen Abgrenzung zum organisierten Rechtsextremismus gibt. Die jüngsten Enthüllungen über die engen Verbindungen zwischen führenden FPÖ-Funktionären und den rechtsextremen Identitären zeigen einmal mehr ein erschreckendes Bild. Wer diese Entwicklungen relativiert, trägt Mitverantwortung dafür, dass demokratiegefährdende Ideologien wieder salonfähig gemacht werden”, betont Schatz abschließend. (Schluss) rr/lw