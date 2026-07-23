FPÖ – Hafenecker: „Walter, gib dir einen Ruck!“

Wien (OTS) -

Nach den unfassbaren Enthüllungen rund um den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck wächst auch innerhalb der ÖVP der Druck von Stunde zu Stunde. Wie der KURIER berichtet, soll Ruck noch heute aus der Partei ausgeschlossen werden. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker: „Wie viel an grausigem Postenschacher, Sexismus und fehlgeleitetem Amts- und Machtverständnis braucht es noch, bis der Kammerbonze endlich abtritt? Walter, gib dir endlich einen Ruck! Am Ende dieses rot-schwarzen Skandals kann nur der Rücktritt stehen. Erst dann gibt es die Chance, den Filz in der Wiener Wirtschaftskammer zu beseitigen.“

Beinahe stündlich wagt sich ein ÖVPler mehr aus der Deckung und fordert das Aus für Walter Ruck – zuletzt die ÖVP-Seniorenchefin Korosec sowie die Salzburger Landeshauptfrau Edtstadler. „Um eine gängige Formulierung innerhalb der ‚Familie ÖVP‘ zu verwenden: ‚Wer vorbereitet Walter auf seinen ‚Rucktritt‘?‘ Jeder Politiker, der auch nur einen Funken Anstand hat, hätte den Büroschlüssel für die Wirtschaftskammer bereits längst beim Portier deponiert. Dass ausgerechnet ‚Stelzenkumpel‘ Michael Ludwig dem ÖVP-Kammerbonzen und mutmaßlichem Logenfreund die Mauer macht, spricht Bände und zeigt, wie stark die Stadt Wien noch im ehemals großkoalitionären Sumpf feststeckt“, so Hafenecker.

Die Leidtragenden von alldem seien die Zwangsmitglieder, die nicht nur ihr hart erwirtschaftetes Geld an die Wirtschaftskammer überweisen müssen, sondern sich nun für ihre Standesvertretung seit einer knappen Woche bis in Grund und Boden genieren. „Die Konsequenz des Skandals kann in weiterer Folge nur ein Ende der Zwangsmitgliedschaft sein“, forderte der FPÖ-Generalsekretär.