AVISO: Sommerministerrat der Bundesregierung in Wals-Siezenheim am 27. Juli 2026

Wien (OTS) -

Am Montag, den 27. Juli 2026 um 14.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner Sommersitzung in der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim zusammen. Zu Sitzungsbeginn besteht die Möglichkeit zu Foto- und Filmaufnahmen. Im Anschluss findet ein Pressefoyer statt.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diese Veranstaltung möglich.

Bitte beachten: Für den Zutritt zum Kasernengelände ist ein gültiger Reisepass oder Personalausweis vorzuweisen (ein Führerschein ist nicht ausreichend).

Der Bundespressedienst bietet für Medienschaffende einen Bustransfer vom Bundeskanzleramt sowie vom Salzburger Hauptbahnhof in die Schwarzenberg-Kaserne und zurück an. Auf dem Kasernengelände steht außerdem eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung.

Eine Anmeldung für den Bustransfer als auch zur Nutzung der Parkplätze ist bis spätestens Montag, 27. Juli, 9.00 Uhr per Mail unter [email protected] möglich.

Bitte beachten Sie auch die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme sowie die Details zur Zufahrt und zum Transfer zum Veranstaltungsort.

Termine für Medien:

14.00 Uhr

Arbeitssitzung der Bundesregierung

TOUR DE TABLE zu Beginn

16.00 Uhr

PRESSEFOYER

Ort: Schwarzenberg-Kaserne, Haupteingang, 5071 Wals-Siezenheim (Einlass von 13.15 bis 16.00 Uhr).

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie das Pressefoyer via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Die Teilnahme an den Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Beim Betreten des Kasernengeländes ist die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses notwendig. Ein Führerschein reicht hierfür nicht aus.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich. Anmeldeschluss ist Montag, der 27. Juli, 9.00 Uhr. Eine Ad-Hoc-Akkreditierung vor Ort ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden am 24. Juli 2026 im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) und am 27. Juli 2026 in der Schwarzenberg-Kaserne ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise in Wien (Medienakkreditierungsbüro):

Freitag, 24. Juli 2026: 9.00 – 17.00 Uhr

Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise in Wals-Siezenheim (Schwarzenberg-Kaserne):

Montag, 27. Juli 2026: 13.15 – 16.00 Uhr

Kontakt Akkreditierung:

[email protected]

Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115-202561

E-Mail: [email protected]

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

ANREISE UND BUSTRANSFER

Vom Bundeskanzleramt sowie vom Salzburger Hauptbahnhof zur Schwarzenberg-Kaserne und zurück stellen wir einen Transfer zur Verfügung.

Bus-Abfahrtszeiten

Bundeskanzleramt – Schwarzenberg-Kaserne: 10.30 Uhr (Ankunft um ca. 15.00 Uhr)

Schwarzenberg-Kaserne – Bundeskanzleramt: 18.00 Uhr (Ankunft um ca. 22.30 Uhr)

Salzburg Hauptbahnhof (Treffpunkt: Südtiroler Platz) – Schwarzenberg-Kaserne: 13.10 Uhr (Ankunft um ca. 13.30 Uhr)

Salzburg Hauptbahnhof (Treffpunkt: Südtiroler Platz) – Schwarzenberg-Kaserne: 15.10 Uhr (Ankunft um ca. 15.30 Uhr)

Schwarzenberg-Kaserne – Salzburg Hauptbahnhof: 17.30 Uhr (Ankunft um ca. 17.50 Uhr)

Für mittels PKW anreisende Medienschaffende steht am Gelände der Kaserne eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Für die Nutzung und die Zufahrt über den Haupteingang ist eine Anmeldung sowie Bekanntgabe des KFZ-Kennzeichens notwendig.