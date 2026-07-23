  • 23.07.2026, 15:44:03
  • /
  • OTS0100

Grüne fordern lückenlose Aufklärung nach Standard-Recherche zu Identitären und Finanzverfahren

Hammer: Verdacht auf Unterstützung durch Finanzprüfer und mögliche Interventionen aus dem FPÖ-Umfeld müssen untersucht werden – Grüne bringen parlamentarische Anfragen ein

Wien (OTS) - 

Wie der Standard heute berichtet, legen interne Chats und Sprachnachrichten der Identitären Bewegung den Verdacht nahe, dass ein Finanzprüfer während eines laufenden Verfahrens den Rechtsextremen Ratschläge gegeben haben könnte. Zudem soll der damalige FPÖ-Politiker Heinrich Sickl Unterstützung über einen „hohen Beamten“ der Finanz angeboten haben.

„Der Bericht wirft schwerwiegende Fragen auf. Wenn sich bestätigen sollte, dass eine rechtsextreme Organisation während eines laufenden Finanzverfahrens interne Unterstützung oder Hilfe durch politische Interventionen erhalten hat, wäre das ein massiver Vertrauensbruch. Die Rolle der beteiligten Beamten, mögliche Interventionen aus dem FPÖ-Umfeld und die damaligen Abläufe müssen daher vollständig und transparent aufgeklärt werden“, fordert der Rechtsextremismussprecher der Grünen, Lukas Hammer.

Hammer hält fest: „Besonders alarmierend ist der Eindruck, dass aus dem Umfeld der FPÖ versucht worden sein könnte, Einfluss auf ein behördliches Verfahren zu nehmen. Auch diese Vorgänge müssen transparent aufgearbeitet werden“, meint Hammer und weiter: „Ich werde jedenfalls auch parlamentarische Anfragen dazu an den Finanzminister, den Innenminister und an die Justizministerin einbringen.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright