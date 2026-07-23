Großhandelspreisindizes steigen im August deutlich

Wien (OTS) -

Die aktuellen Werte im Überblick:

Strom

Monat

Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPI Monat ) steigt im August 2026 gegenüber dem Vormonat um 19,5 %. Im Vergleich zum August 2025 liegt der Index um 43,6 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 116,79 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 9,9 % unter dem Niveau des Grundlastpreises.

Gas

Monat

Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPI Monat ) steigt im August 2026 gegenüber dem Vormonat um 10,2 %. Im Vergleich zum August 2025 liegt der Index um 38,7 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 52,56 EUR/MWh.



Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.

Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.