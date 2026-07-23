Wenn die Welt ausfällt, funkt die Jugend: YOTA Camp 2026 bringt Technik, Abenteuer und internationale Freundschaft nach Österreich

Wiener Neudorf/Wagrain, Salzburg (OTS) -

Vom 25. Juli bis 1. August 2026 wird Wagrain erneut zum internationalen Treffpunkt junger Technikbegeisterter: Beim YOTA Camp (Youngsters on the Air) kommen 120 Jugendliche ab 15 Jahren aus rund 30 Ländern zusammen, um eine Woche lang Amateurfunk, Technik, Outdoor-Abenteuer und internationale Freundschaft zu erleben. Organisiert wird das Camp vom Österreichischen Versuchssenderverband (ÖVSV), der 2026 zugleich sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Im Jubiläumsjahr steht das Camp für weit mehr als Technik: Es geht um digitale Souveränität, resiliente Kommunikation und vor allem um die Freude am Experimentieren.

„Der Amateurfunk ist einer der letzten Bereiche, in dem junge Menschen Technologie wirklich noch selbst in die Hand nehmen können. Hier wird nicht nur konsumiert, hier wird verstanden, gebaut und innovativ weiterentwickelt“, so der ÖVSV.

Während viele Kommunikationssysteme heute von zentralen Infrastrukturen abhängen, zeigt das YOTA Camp eine andere Perspektive: Kommunikation, die unabhängig funktioniert. Gerade in Zeiten von Blackout-Szenarien und steigenden Anforderungen an Krisenresilienz gewinnt dieses Wissen zunehmend an Bedeutung. Der Amateurfunk verbindet seit über 100 Jahren Menschen über Ländergrenzen hinweg und ermöglicht im Ernstfall – etwa bei Ausfällen von Internet oder Mobilfunk – zuverlässige Kommunikation.

Technik zum Anfassen

Im Mittelpunkt steht jedoch das praktische Erleben. In mehr als zehn Workshops beschäftigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem mit digitalen Betriebsarten, Satellitenfunk, Antennenbau und moderner Funktechnik. Das neu erworbene Wissen wird unmittelbar umgesetzt: Die Jugendlichen bauen unter Anleitung ein komplettes mehrbandfähiges Funkgerät samt Antenne selbst auf und setzen die Ausrüstung anschließend im praktischen Funkbetrieb ein.

Abenteuer trifft Hightech

Gefunkt wird nicht nur vom Campgelände aus: Auf dem Programm stehen Funkaktivitäten von Berggipfeln, einer Burg und sogar aus der Eisriesenwelt Werfen. Gerade diese außergewöhnlichen Standorte machen den Reiz des Outdoor-Funkbetriebs aus und vermitteln gleichzeitig wichtige Grundlagen für den Not- und Katastrophenfunk.

Auch die beliebte „Fuchsjagd“ darf nicht fehlen: Dabei suchen die Jugendlichen mithilfe von Peilempfängern versteckte Sender, was eine spannende Kombination aus Orientierung, Sport und Technik darstellt.

„Das Besondere ist die Kombination: Hightech trifft Abenteuer. Die Jugendlichen erleben, dass Technik Spaß macht und dass man damit die ganze Welt erreichen kann“, heißt es aus dem Organisationsteam.

Während des gesamten Camps wird außerdem unter dem Sonderrufzeichen OE2YOTA weltweiter Funkverkehr abgewickelt. Dafür wird ein 50 Meter hoher mobiler Antennenmast errichtet, der Funkkontakte rund um den Globus ermöglicht.

Internationale Begegnung verbindet

Mindestens ebenso wichtig wie die Technik ist das Miteinander. Junge Menschen aus Europa, Afrika und dem Nahen Osten arbeiten gemeinsam an Projekten, tauschen Ideen aus und knüpfen Freundschaften über Sprach- und Ländergrenzen hinweg. Das YOTA Camp setzt damit bewusst ein Zeichen für Offenheit, Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis – Werte, die den Amateurfunk seit jeher prägen.

Besucher:innen und Medien herzlich willkommen

Interessierte Besucherinnen und Besucher sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Programm für Gäste:

Samstag, 25. Juli, 18:00 Uhr: Eröffnungsveranstaltung

Eröffnungsveranstaltung Montag, 27. Juli, 12:00 Uhr: Live-Kontakt mit der Internationalen Raumstation (ISS)

Live-Kontakt mit der Internationalen Raumstation (ISS) Mittwoch, 29. Juli, 19:00–21:00 Uhr: Tag der offenen Tür mit Presseevent und Vorführung des Amateurfunks

Veranstaltungsort: Jugendhotel Oberwimm, Wagrain

Eröffnungsveranstaltung YOTA Camp 2026

Eröffnungsveranstaltung

Datum: 25.07.2026, 18:00 Uhr - 25.07.2026, 20:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Jugendhotel Oberwimm

Kirchboden 130

5602 Wagrain

Österreich

URL: https://www.oevsv.at

YOTA Camp 2026: Live-Kontakt mit der Internationalen Raumstation (ISS)

Direkte Funkverbindung mit einer Astronautin oder einem Astronauten auf der ISS. Die ISS umkreist die Erde in einer Höhe von 320–430 km.

Datum: 27.07.2026, 12:00 Uhr - 27.07.2026, 14:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Jugendhotel Oberwimm

Kirchboden 130

5602 Wagrain

Österreich

URL: https://www.oevsv.at

YOTA Camp 2026: Tag der offenen Tür mit Presseevent und Vorführung des Amateurfunks

Wir führen in den lebendigen Amateurfunk ein. Pressevertreter:innen und Besucher:innen sind herzlich willkommen.

Datum: 29.07.2026, 19:00 Uhr - 29.07.2026, 21:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Jugendhotel Oberwimm

Kirchboden 130

5602 Wagrain

Österreich

URL: https://www.oevsv.at