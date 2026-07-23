younion-Sportgewerkschaft: Größtes Proficamp erfolgreich abgeschlossen

Wien. (OTS) -

Das diesjährige younion Proficamp ist mit einem neuen Rekord erfolgreich zu Ende gegangen. Insgesamt 55 Teilnehmer:innen, großteils vereinslose Fußballer:innen aber auch einige teils prominente Trainingsgäste, nutzten das professionelle Trainings- und Betreuungsangebot der younion-Sportgewerkschaft. Damit war es das größte Proficamp seit Bestehen dieser vom AMS unterstützten Initiative.

Über insgesamt sechs Wochen erhielten die Spieler:innen die Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen am ÖFB Campus zu trainieren, sich gezielt weiterzuentwickeln und sich auf Probetrainings beziehungsweise Engagements bei neuen Vereinen vorzubereiten. Die hohe Zufriedenheit der Teilnehmer:innen bestätigte die Qualität des Angebots. Besonders hervorgehoben wurden die individuelle Trainingssteuerung, die persönliche Betreuung und die professionelle Arbeit des gesamten Trainerteams.

Starke sportliche Entwicklung

„Die Spieler haben sich in den vergangenen Wochen enorm gut entwickelt. Sie haben sehr konzentriert gearbeitet, ihre körperliche Verfassung deutlich verbessert und auch im taktischen und technischen Bereich wichtige Fortschritte gemacht. Sie sind bereit für Probetrainings und die nächsten Aufgaben bei neuen Vereinen“, sagt Trainer Emin Sulimani.

Das Trainingsprogramm wurde laufend an die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Spieler:innen angepasst. In den gemeinsamen Einheiten im Mannschaftstraining wurde auch auf die individuelle Entwicklung geachtet. Die Teilnehmer:innen konnten dadurch gezielt an ihren Stärken arbeiten und bestehende Defizite aufholen.

younion-Fußballgewerkschafter Stephan Auer bedankt sich bei allen Beteiligten: „Ein großer Dank gilt dem gesamten Trainerteam. Hinter diesem Camp steckt enorm viel Aufwand. Die Trainings wurden professionell vorbereitet und hervorragend an die jeweiligen Bedürfnisse der Spieler angepasst. Dieser persönliche Zugang und die hohe Qualität der täglichen Arbeit mit einer hohen Anzahl an Spielerinnen und Spielern haben das heurige Camp erfolgreich gemacht.“

Persönlicher Zukunftsplanung

Neben der sportlichen Vorbereitung spielte auch die Planung der beruflichen und persönlichen Zukunft eine zentrale Rolle. KADA-Geschäftsführer Nik Berger betont: „Was uns als KADA besonders gefreut hat, war das große Interesse an unseren begleitenden Beratungsgesprächen. Viele Teilnehmer:innen haben die Gelegenheit genutzt, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie sich neben dem Fußball breiter aufstellen und ihren ‚Marktwert‘ abseits des Spielfelds weiterentwickeln können. Wer frühzeitig zusätzliche Perspektiven schafft, gewinnt Sicherheit und Handlungsspielraum – unabhängig davon, wie sich die sportliche Laufbahn entwickelt. Genau diese Kombination aus sportlicher Chance und persönlicher Zukunftsplanung macht das younion Proficamp so wertvoll.“

Wie wichtig das Proficamp für die Spieler:innen ist, zeigte sich auch zum Abschluss: Zahlreiche Teilnehmer:innen baten die younion-Sportgewerkschaft darum, das gemeinsame Training im August fortzusetzen. Das Trainerteam hat bereits seine Bereitschaft erklärt, die Spieler:innen weiterhin zu betreuen.

Fortsetzung ab 11. August

„Der Wunsch der Spieler, im August weiterzumachen, ist für uns das stärkste Zeichen dafür, wie gut dieses Angebot angenommen wird. Das Trainerteam ist bereit, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Wir haben daher alles daran gesetzt, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und werden den Trainingbetrieb ab 11. August wieder aufnehmen. Als Gewerkschaft stehen wir an der Seite der Spieler und unterstützen sie dabei, in bester Verfassung zu sein um wieder bei einem Verein Fuß zu fassen“, sagt Thomas Kattnig, der als Mitglied des Bundespräsidiums von younion _ Die Daseinsgewerkschaft für das Camp die Endverantwortung trägt.

Mit dem Proficamp bietet die younion-Sportgewerkschaft vereinslosen Fußballer:innen professionelle Trainingsbedingungen, persönliche Beratung und konkrete Unterstützung in einer herausfordernden Phase ihrer Karriere. Der neue Teilnehmer:innenrekord und der Wunsch nach einer Fortsetzung zeigen, wie groß der Bedarf an diesem Angebot ist.