- 23.07.2026, 10:59:02
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AVISO: Freitag, 10:00 Uhr – PK Zadić zur Bundesstaatsanwaltschaft
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Klubobfrau und Justizsprecherin Alma Zadić ein. Thema ist der derzeitige Entwurf der Bundesregierung zur Bundesstaatsanwaltschaft.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Freitag, 24.7., 10:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
PK Zadić zur Bundesstaatsanwaltschaft
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Klubobfrau und Justizsprecherin Alma Zadić ein. Thema ist derzeitige Entwurf der Bundesregierung zur Bundesstaatsanwaltschaft.
Datum: 24.07.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Parlamentsklub
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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