AVISO: Freitag, 10:00 Uhr – PK Zadić zur Bundesstaatsanwaltschaft

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Klubobfrau und Justizsprecherin Alma Zadić ein. Thema ist der derzeitige Entwurf der Bundesregierung zur Bundesstaatsanwaltschaft.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Freitag, 24.7., 10:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

PK Zadić zur Bundesstaatsanwaltschaft

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Klubobfrau und Justizsprecherin Alma Zadić ein. Thema ist derzeitige Entwurf der Bundesregierung zur Bundesstaatsanwaltschaft.

Datum: 24.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Parlamentsklub

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich