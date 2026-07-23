Mair: Neues Lehrberufspaket stärkt Lehre für die Zukunft

Wien (OTS) -

“Die Lehre ist ein rot-weiß-rotes Erfolgsmodell und ein entscheidender Eckpfeiler für die Ausbildung unserer künftigen Fachkräfte. Mit dem neuen Lehrberufspaket wird die duale Ausbildung konsequent an die Anforderungen der Zukunft angepasst und fit für neue Technologien, Digitalisierung und die Energiewende gemacht", unterstreicht ÖVP-Lehrlingssprecher Klaus Mair. Konkret werden insgesamt 14 Lehrberufe modernisiert. Das bedeutet auch einen weiteren Markstein bei der Umsetzung der Industriestrategie.

“Sechs Lehrberufe werden dabei grundlegend modernisiert: So werden etwa die Fahrzeugtechnik mit einem stärkeren Fokus auf Elektromobilität und Fahrerassistenzsysteme sowie die Installations- und Energietechnik mit Blick auf die Energiewende neu aufgestellt. Auch in der Glasbautechnik, Glasformung und Glasveredelung, Präparation und Tierpflege werden die Ausbildungsinhalte umfassend weiterentwickelt. Gleichzeitig werden acht weitere Lehrberufe gezielt aktualisiert. Erfolgreiche Ausbildungsversuche, etwa in der Sicherheitsverwaltung, im Eventbereich und im Industriekauf, werden in die Regelausbildung übernommen, während in weiteren Berufen die Ausbildungs- und Prüfungsinhalte an die aktuellen Anforderungen angepasst werden”, so Mair weiter.

“Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer stärkt mit diesem Paket die Lehre zusätzlich und sorgt für eine konsequente Weiterentwicklung im Sinne unseres Standorts. Gerade angesichts des Fachkräftemangels gilt es, jungen Menschen attraktive und zeitgemäße Ausbildungswege mit Perspektiven zu bieten und gleichzeitig unsere Betriebe bei der Sicherung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen”, hält der ÖVP-Mandatar fest. Mit der grundlegenden Modernisierung von sechs Lehrberufen und der gezielten Aktualisierung von acht weiteren werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt, sagt Mair, der schließt: “Das ist aktive Standortpolitik Marke ÖVP, die unsere Wettbewerbsfähigkeit und Betriebe stärkt sowie jungen Menschen Chancen für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben eröffnet.” (Schluss)