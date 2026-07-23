  • 23.07.2026, 10:49:32
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Vom Ausbildungsversuch zum Regellehrberuf: Backtechnologie dauerhaft verankert

Lebensmittelgewerbe begrüßt mehr Planungssicherheit für Ausbildungsbetriebe

Wien (OTS) - 

Das österreichische Lebensmittelgewerbe begrüßt die im Lehrberufspaket 1/2026 vorgesehene dauerhafte Verankerung des Lehrberufs Backtechnologie. Ab 1. Juli 2026 wird der Lehrberuf nicht mehr als befristeter Ausbildungsversuch, sondern als Regellehrberuf geführt. Das schafft Planungssicherheit für Ausbildungsbetriebe und stärkt ein modernes Ausbildungsangebot in der Backbranche.

Im Zuge der Überführung wurden die Bestimmungen zum Lehrberuf überarbeitet und die Lehrabschlussprüfung neu strukturiert. Der Lehrberuf Backtechnologie ergänzt den bewährten Lehrberuf Bäckerei und verbindet traditionelles Bäckerhandwerk mit Produktionstechnik, Qualitätssicherung, Laboranalysen und technologischen Kenntnissen.

Die praktische Lehrabschlussprüfung gliedert sich künftig in drei Gegenstände: Prüfarbeit, Technologie und Fachgespräch. Damit werden die fachlichen Anforderungen des Lehrberufs klar abgebildet und einheitliche Rahmenbedingungen für Lehrlinge, Ausbildungsbetriebe und Prüfungskommissionen geschaffen.

Neu ist außerdem eine eingeschränkte Zusatzprüfung für Personen, die bereits die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bäckerei abgelegt haben. Sie umfasst den Gegenstand Technologie sowie ein auf die Backtechnologie beschränktes Fachgespräch. Ausgebildete Bäckerinnen und Bäcker erhalten damit die Möglichkeit, einen zusätzlichen Lehrabschluss im Lehrberuf Backtechnologie zu erwerben.

Josef Schrott, Innungsmeister der österreichischen Bäcker, begrüßt die dauerhafte Verankerung des Lehrberufs: „Mit der Backtechnologie sichern wir eine zeitgemäße Ausbildung, die das Bäckerhandwerk mit den technischen Anforderungen moderner Betriebe verbindet.“

Bundesinnungsmeister Leo Jindrak ergänzt: „Mit dieser Ausbildung zeigt das österreichische Lebensmittelgewerbe, dass sich traditionelles Handwerk und moderne Technologie erfolgreich verbinden lassen. Die Backtechnologie schafft ein attraktives Ausbildungsangebot in einer kreativen und innovationsstarken Branche.“ (PWK358/TK)

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