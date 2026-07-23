  • 23.07.2026, 10:42:32
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WKÖ-Denk: Modernisierte Lehrberufe stärken zentrale Zukunftsberufe im Gewerbe und Handwerk

Updates zentraler Lehrberufe wie Fahrzeugtechnik sowie Installations- und Energietechnik an neue Technologien und Digitalisierung machen Lehrberufe noch attraktiver

Wien (OTS) - 

Die Bundessparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt das von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vorgestellte Lehrberufspaket 1/2026, mit dem 6 Ausbildungsordnungen rundum erneuert und 8 Lehrberufe aktualisiert werden.

„Dass mit dem neuen Lehrberufspaket 14 Lehrberufe modernisiert oder aktualisiert werden, bringt die heimische Lehrausbildung näher an die betriebliche Realität. Gerade im Gewerbe und Handwerk verändern Elektromobilität, Digitalisierung und Energiewende viele Berufsbilder sehr konkret. Daher müssen auch die Ausbildungsordnungen Schritt halten“, sagt Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, die mit Abstand der größte Lehrlingsausbildner des Landes ist.

Besonders positiv sei, dass zentrale Lehrberufe wie Fahrzeugtechnik sowie Installations- und Energietechnik neu aufgestellt werden. „Diese Berufe zeigen, wie stark die Lehre heute mit Zukunftsthemen verbunden ist, von moderner Mobilität bis zu Energie- und Klimatechnik. Damit die Umsetzung in den Betrieben gut gelingt, braucht es ausreichend Zeit, klare Informationen und eine praxisnahe Begleitung bei der Einführung der neuen Inhalte“, so Denk. Rund 19.000 Jugendliche profitieren von den nun novellierten Ausbildungen. (PWK357/TK)

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