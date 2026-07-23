Elektrisch durch Österreich und in den Urlaub: SMATRICS EnBW baut führendes Ultraschnellladenetz weiter aus

Wien (OTS) -

Mit einem starken Ausbau seines österreichweiten Ladenetzes schließt SMATRICS EnBW das zweite Quartal 2026 ab: Dank 60 neuen Ladepunkten an zehn Standorten sind in Österreichs führendem Ultraschnellladenetz nun 743 Ladepunkte verfügbar. Gute Anfahrbarkeit und Convenience-Services als wichtigste Qualitätskriterien bei Ladestandorten, vor allem bei längeren Strecken oder Urlaubsfahrten mit der Familie.

Rechtzeitig zum Start der Urlaubssaison erweitert SMATRICS EnBW sein Ladenetz in Österreich um 60 weitere Ultraschnellladepunkte. Damit setzt das Unternehmen seinen Ausbaukurs konsequent fort und stärkt die Ladeinfrastruktur entlang von Autobahnen und beim Handel.

Der Schwerpunkt des Ausbaus liegt dabei in Wien: Mit 20 neuen Ladepunkten entfällt ein Drittel der aktuellen Erweiterung auf die Bundeshauptstadt. Auch in Tirol und der Steiermark wurde das Angebot deutlich ausgebaut. In beiden Bundesländern entstehen an jeweils zwei Standorten insgesamt zwölf neue Ladepunkte. Für Tirol bedeutet das ein Plus von 30 Prozent. Darüber hinaus nimmt SMATRICS EnBW je einen neuen Standort in Niederösterreich und Salzburg in Betrieb, die jeweils über vier Ladepunkte verfügen. In Oberösterreich kommt ein weiterer Standort mit acht Ladepunkten hinzu.

Insgesamt betreibt SMATRICS EnBW nun 743 Ladepunkte im eigenen Netz und bleibt damit ein verlässlicher Partner für E-Mobilist:innen in ganz Österreich.

Ideale Bedingungen für den Pendler- und Reiseverkehr

Dank der hohen Reichweiten und einer gut ausgebauten Schnellladeinfrastruktur sind E-Autos nicht mehr nur für kurze Pendelstrecken im Alltag komfortabel, sondern werden auch für längere Reisen in den Ferien immer beliebter. Entspannte Fahrten ohne Reichweitenangst sind bereits heute durch das hochwertige, strategisch ausgebaute Ladenetz in Österreich möglich: 80 Prozent aller Ladestandorte liegen entlang von Autobahnen, Schnellstraßen oder Bundesstraßen. Thomas Landsbek, Geschäftsführer bei SMATRICS EnBW, weiß: „Für E-Mobilist:innen zählt vor allem eines: eine gut erreichbare Ladeinfrastruktur. Unser dichtes Netz an sorgfältig gewählten Standorten mit guter Anfahrbarkeit macht Laden einfach und ohne Umwege möglich.“

Fokus auf Convenience-Services

Ein weiterer wichtiger Schritt, den SMATRICS EnBW für die Zukunft der E-Mobilität setzt, ist der Ausbau sogenannter Convenience-Services, also die Erweiterung um zusätzliche Annehmlichkeiten an den Ladestandorten. „Laden kann nicht isoliert betrachtet werden, es braucht gerade bei Ladeparks ohne direkt angebundene Einkaufsmöglichkeiten weitere Convenience-Service-Infrastruktur“ , so Landsbek. Auf den SMATRICS EnBW Ladeparks stehen bereits jetzt unterschiedliche Leistungen zur Verfügung. Diese reichen von Sitzgruppen über elektrische Mülleimer sowie Bedachungen mit Photovoltaikanlagen bis hin zu Pylonen für die bessere Auffindbarkeit oder Getränkeautomaten. Die Standorte in Pinggau und Gralla (Steiermark) erhalten im Laufe des Sommers eine Überdachung. Der Standort in Altlengbach (Niederösterreich), der mit zwölf HPC-Ladepunkten mit 400 Kilowatt Leistung im Sommer in Betrieb geht, wird der erste mit einer selbstreinigenden Toilette sein.

Beliebt im Alltag: Ladestandorte beim Handel

Ebenfalls stark ausgebaut wurde die Ladeinfrastruktur bei Supermärkten, Einkaufszentren und Baumärkten: Dort entstanden 40 neue Ladepunkte. Damit hat sich das Angebot an diesen Standorten in den vergangenen zweieinhalb Jahren nahezu verfünffacht. „Laden muss möglichst schnell und unkompliziert in den Alltag integrierbar sein, das gewährleisten wir durch die Erweiterung unserer Standortkooperationen mit Handelspartnern“ , erklärt Landsbek.

Ziel ist es, E-Mobilist:innen Lademöglichkeiten genau dort anzubieten, wo sie sich ohnehin im Alltag aufhalten und ihr Fahrzeug ohne zusätzlichen Zeitaufwand laden können. Die neuen Ultraschnelllader verfügen über eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt. Unter optimalen Bedingungen lässt sich damit in 15 Minuten Strom für bis zu 400 Kilometer Reichweite laden. So kann das Laden bequem mit dem Einkauf verbunden werden.

Unabhängig von Standort oder Anzahl der verfügbaren Ladesäulen, stammt im SMATRICS EnBW Netz der Strom für den Betrieb zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie vom VERBUND. Bis Ende 2026 werden voraussichtlich mehr als 900 Ultraschnellladepunkte im SMATRICS EnBW Netz zur Verfügung stehen.

Foto, Abdruck honorarfrei © SMATRICS: Ultraschnelles Laden im SMATRICS EnBW Netz als Asset am Weg in den Urlaub.

Über SMATRICS EnBW:

SMATRICS EnBW ist ein Gemeinschaftsunternehmen von SMATRICS aus Österreich und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG aus Deutschland. SMATRICS EnBW betreibt das größte flächendeckende Ultraschnellladenetz Österreichs und baut dieses in hohem Tempo weiter aus – entlang von Autobahnen sowie in und um Ballungszentren. Alle ihre Ladestandorte betreibt SMATRICS EnBW zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien. 2026 kommen 250 weitere Schnellladepunkte in ganz Österreich hinzu. Alle Infos unter smatrics-enbw.com