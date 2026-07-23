- 23.07.2026, 10:04:02
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Aviso: Einladung zur PK: Thermische Sanierung schützt vor Hitze und sichert Österreichs Arbeitsplätze
Dienstag, 28. Juli, 10:00 Uhr
Hitzewellen werden häufiger, die thermische Sanierungsrate ist zu niedrig. Gleichzeitig bestätigt eine europaweite Studie unter Beteiligung der TU Graz: Thermische Sanierungen zählen zu den wirksamsten Maßnahmen im Kampf gegen Hitzeschutz in Gebäuden und gegen den Klimawandel.
Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) und der Fachverband der Stein- und keramischen Industrie präsentieren bei einer gemeinsamen Pressekonferenz aktuelle Forschungsergebnisse, zeigen anhand konkreter Messungen, warum thermische Sanierungen im Sommer und Winter wirken und stellen ihre gemeinsamen Forderungen für mehr Hitzeschutz, mehr Sanierungen und mehr Arbeitsplätze in Österreich vor.
Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz:
- Termin: Dienstag, 28. Juli, 10:00 Uhr
- Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien
- Die Pressekonferenz wird auch online übertragen. Link: https://eu01web.zoom.us/j/69473853077
Ihre Gesprächspartner
- Abg. z. NR Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft BAU-HOLZ
- Mag. Robert Schmid, Fachverbandsobmann der Stein- und keramischen Industrie
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
GBH Presse
Thomas Trabi, MA
Telefon: Tel. +43 664/614 55 17
E-Mail: [email protected]
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