  • 23.07.2026, 10:04:02
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Aviso: Einladung zur PK: Thermische Sanierung schützt vor Hitze und sichert Österreichs Arbeitsplätze

Dienstag, 28. Juli, 10:00 Uhr

Wien. (OTS) - 

Hitzewellen werden häufiger, die thermische Sanierungsrate ist zu niedrig. Gleichzeitig bestätigt eine europaweite Studie unter Beteiligung der TU Graz: Thermische Sanierungen zählen zu den wirksamsten Maßnahmen im Kampf gegen Hitzeschutz in Gebäuden und gegen den Klimawandel.

Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) und der Fachverband der Stein- und keramischen Industrie präsentieren bei einer gemeinsamen Pressekonferenz aktuelle Forschungsergebnisse, zeigen anhand konkreter Messungen, warum thermische Sanierungen im Sommer und Winter wirken und stellen ihre gemeinsamen Forderungen für mehr Hitzeschutz, mehr Sanierungen und mehr Arbeitsplätze in Österreich vor.

Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenz:

Ihre Gesprächspartner

  • Abg. z. NR Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft BAU-HOLZ
  • Mag. Robert Schmid, Fachverbandsobmann der Stein- und keramischen Industrie

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

GBH Presse
Thomas Trabi, MA
Telefon: Tel. +43 664/614 55 17
E-Mail: [email protected]

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