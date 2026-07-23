„Die Presse“ startet „Rainer Nowaks Meisterklasse“: Gespräche über Führung, Macht und die eigenen Fehler

Wien (OTS) -

Erfolgreiche Karrieren werden im Rückblick gern als geradlinige Erzählungen präsentiert: Talent, Fleiß, Aufstieg, Erfolg. Das wirkliche Leben verläuft bekanntlich anders. Es kennt Umwege, Niederlagen, falsche Entscheidungen und Brüche. Vor allem aber kennt es Momente, in denen Menschen Verantwortung übernehmen müssen. Genau dort setzt das neue Podcast- und Videoformat „Rainer Nowaks Meisterklasse“ von „Die Presse“ an.



In ausführlichen Gesprächen trifft Rainer Nowak CEOs, Staatslenker sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft – Menschen mit Einfluss, Entscheidungsmacht und biografischer Fallhöhe. Im Mittelpunkt stehen nicht die üblichen Erfolgsgeschichten und auch nicht die klassischen Fragen eines tagespolitischen Interviews. Es geht um Führung und Leadership, um Karrierebrüche, Zweifel und Fehlentscheidungen. Und um eine Frage, die im öffentlichen Leben häufig gestellt, aber selten ehrlich beantwortet wird: Wie geht man mit den eigenen Fehlern um?



„Eine Meisterklasse bedeutet nicht, dass wir jemanden vorschnell zum Meister erklären“ , sagt Rainer Nowak. „Interessant sind Menschen, die Entscheidungen treffen, deren Folgen über das eigene Leben hinausreichen. Wir wollen wissen, wie sie führen, woran sie gescheitert sind, welche Fehler sie heute anders beurteilen – und ob sie aus ihnen tatsächlich etwas gelernt haben.“



Das Format nimmt sich bewusst Zeit für die Person hinter ihrer öffentlichen Funktion. Wie einsam sind Entscheidungen an der Spitze? Wie viel Widerspruch hält ein mächtiger Mensch aus? Wer darf einem CEO oder einem Staatspräsidenten sagen, dass er irrt? Welche Rolle spielen Ehrgeiz, Eitelkeit und Angst? Und was bleibt von einer Karriere, wenn man die nachträgliche Selbstinszenierung weglässt?



Ein überraschender Prototyp aus Belgrad

Für den Prototyp der neuen Reihe reiste Rainer Nowak nach Belgrad und traf dort den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Vučić führt und prägt sein Land seit vielen Jahren wie kaum ein anderer europäischer Politiker. Im Gespräch geht es um sein Verständnis von Führung, seine Verantwortung für die Republik, um Entscheidungen, die er heute anders treffen würde, sowie um seine wirtschaftspolitischen Vorhaben für Serbien.



Gerade dieser erste Gast macht deutlich, was „Rainer Nowaks Meisterklasse“ sein soll: keine freundliche Aneinanderreihung bekannter Karriereanekdoten, aber auch kein klassisches Konfrontationsinterview mit den üblichen vorbereiteten Antworten. Das Format will näher an jene Entscheidungen herankommen, die Macht, Führung und letztlich auch einen Menschen erklären.



„Über Erfolge sprechen die meisten Menschen gern und ausführlich“ , sagt Nowak. „Spannend wird es dort, wo die Erzählung nicht mehr ganz glatt ist. Fehlerkultur zeigt sich schließlich nicht darin, dass man sie bei anderen einfordert. Sondern darin, ob man selbst bereit ist, über die eigenen Fehler zu reden.“



Staffelkonzept mit exklusiven Partnern

„Rainer Nowaks Meisterklasse“ ist als Podcast- und Videoformat in einzelnen Staffeln konzipiert. Jede Staffel versammelt Persönlichkeiten, die auf unterschiedliche Weise Verantwortung tragen und gesellschaftliche oder wirtschaftliche Entwicklungen prägen.

Für die kommenden Staffeln sucht „Die Presse“ exklusive Sponsoringpartner, die sich glaubwürdig im Umfeld von Leadership, Unternehmertum, Transformation, Verantwortung und moderner Fehlerkultur positionieren möchten. Die Partnerschaften ermöglichen eine hochwertige audiovisuelle Umsetzung und die langfristige Weiterentwicklung des Formats. Die redaktionelle Auswahl der Gäste und die inhaltliche Unabhängigkeit der Gespräche bleiben davon selbstverständlich unberührt.

Die Pilot-Folge mit Aleksandar Vučić ist als Video und Podcast auf diepresse.com abrufbar.