Hanger: FPÖ-Landbauers Devise lautet "Null Prozent Leistung für das Land, 100 Prozent leere Parolen"

Wien (OTS) -

“Die Devise von FPÖ-Landbauer lautet offensichtlich ‘Null Prozent Leistung für das Land, dafür 100 Prozent leere Parolen’”, stellt der niederösterreichische ÖVP-Nationalratsabgeordnete Andreas Hanger zu den heutigen Anpatzversuchen Landbauers gegen Innenminister Gerhard Karner klar. Hanger: “Während Gerhard Karner liefert und für eine klare wie konsequente Asyl- und Migrationspolitik sowie mehr Sicherheit steht, haben die Freiheitlichen das glück- und erfolglose Gastspiel ihres Chefs Herbert Kickl als Innenminister nach wie vor nicht verwunden.”

“Landbauer wäre gut beraten, sich mehr seiner Arbeit in der niederösterreichischen Landesregierung zu widmen – denn seine Arbeit ist nicht gerade von Erfolgen gekennzeichnet, Stichwort Verkehrsprobleme in Niederösterreich. Und in seiner Partei sollte er sich gleich auch um die überfällige klare Distanzierung von der Identitären Bewegung kümmern”, schließt Hanger. (Schluss)