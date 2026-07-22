FPÖ – Schnedlitz: „Schwarz-rot-pinke Leistungsverweigerer befeuern Spritpreis-Explosion!“

Wien (OTS) -

Als „Zeichen völliger Handlungsunfähigkeit und eines Totalversagens“ kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Untätigkeit der schwarz-rot-pinken Leistungsverweigerer angesichts der wieder stark steigenden Spritpreise. „Während die Preise an den Zapfsäulen wieder ungehemmt durch die Decke gehen und mancherorts ein Liter Diesel schon wieder zwei Euro und mehr kostet, tut die Regierung nichts und lässt die Autofahrer eiskalt im Stich. Die Leidtragenden sind einmal mehr die Pendler, für die sich der Weg in die Arbeit angesichts dieser Kostenexplosion kaum noch lohnt. Die Bevölkerung hat die Nase voll von dieser Tatenlosigkeit und braucht endlich spürbare Entlastungen, die unmittelbar im Geldbörserl ankommen“, so Schnedlitz.

„Hohe Spritpreise sind ein Brandbeschleuniger für die gesamte Teuerung, weil sie Transporte, Lebensmittel und Dienstleistungen verteuern. Während ÖVP, SPÖ und NEOS über Steuern und Abgaben kräftig mitkassieren und die Bevölkerung finanziell unter Druck setzen, liegt unser freiheitliches Entlastungsmodell längst auf dem Tisch: Eine Halbierung der Mineralölsteuer und die ersatzlose Abschaffung der CO2-Strafsteuer würden den Preis für Benzin und Diesel drastisch senken. Anstatt diese massive Entlastung umzusetzen, verharrt die Verlierer-Koalition in ihrer ideologischen Abkassierpolitik und Tatenlosigkeit. Das ist an Widersprüchlichkeit kaum zu überbieten“, erklärte Schnedlitz.