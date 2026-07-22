1.000 Megawatt Leistung: Wien Energie verzeichnet mit ImWind stärkstes Erneuerbaren-Jahr der Firmengeschichte

Wien (OTS) -

Wien Energie setzt ihren konsequenten Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung fort und erreicht gemeinsam mit ImWind einen historischen Meilenstein: Mit Juli 2026 verfügt Österreichs größter regionaler Energiedienstleister über mehr als 1.000 Megawatt installierte Leistung aus Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft. Damit ist 2026 bereits jetzt das erfolgreichste Erneuerbaren-Jahr in der Geschichte des Unternehmens. „Volles Tempo für eine leistbare und unabhängige Energieversorgung! Gemeinsam haben Wien Energie und ImWind die Windkraftleistung bereits verdoppelt. Auch bei der Photovoltaik legen wir kräftig nach und werden die Vorjahres-Leistung bis Jahresende ebenfalls verdoppeln. Die 1.000 Megawatt Marke ist ein deutliches Zeichen für unseren entschlossenen Ausbau von regionaler und erneuerbarer Stromproduktion. Denn nur so schaffen wir die Unabhängigkeit von Gas und damit auch für die Zukunft eine sichere und leistbare Stromversorgung für Wien“, so Ulli Sima, Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist der Ausbau der Windkraft. Durch den Kauf aller Anteile von Ökostrom-Pionier ImWind und die Inbetriebnahme der Windparks Loidesthal II (62 Megawatt) und Ebreichsdorf (35 Megawatt) konnte Wien Energie die Windkraftleistung auf insgesamt 520 Megawatt steigern – und damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. „Der weitere Ausbau der Windkraft ist österreichweit von zentraler Bedeutung für die Energiewende. Für eine erneuerbare, lokale Stromversorgung zählt jedes Windrad, das sich dreht. Zusammen mit ImWind beschleunigen wir unser Ausbau-Tempo immer weiter“, sagt Wien Energie-Geschäftsführerin Alma Kahler.

Verdoppelung der PV-Leistung bis Ende 2026

Auch bei der Photovoltaik legt Wien Energie deutlich an Tempo zu: Innerhalb von nur zwölf Monaten wurde die installierte PV-Leistung von rund 200 Megawatt auf mehr als 380 Megawatt nahezu verdoppelt. Bis Jahresende will Wien Energie 400 Megawatt an Ökostrom-Leistung aus Solarkraft erreichen. Dabei setzt Wien Energie sowohl auf die Dächer der Stadt als auch auf Freiflächenanlagen. Erst im Juni 2026 wurde auf dem Dach des Musicaltheaters Ronacher eine neue Solaranlage errichtet. Damit reiht sich das traditionsreiche Haus neben dem Wiener Rathaus und der Staatsoper in die Liste prominenter denkmalgeschützter Gebäude ein, die wertvollen Ökostrom erzeugen.

30 Megawatt Batteriespeicher

Eine besondere Rolle für die erneuerbare Stromerzeugung spielt die Freiflächenanlage Schafflerhofstraße im 22. Wiener Gemeindebezirk. Bereits seit 2021 erzeugt Wiens größtes Solarkraftwerk Ökostrom und wird nun noch intelligenter genutzt: Am Standort befindet sich ab sofort auch der größte Batteriespeicher von Wien Energie. Der Großbatteriespeicher mit fünf Megawatt Leistung und 12 Megawattstunden Kapazität nimmt Sonnenstrom aus der Mittagsspitze auf und speist ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Stromnetz ein. Das erhöht die Flexibilität im Energiesystem und macht erneuerbaren Strom noch besser nutzbar. Mit dem wachsenden Anteil von Solar- und Windenergie im Strommix steigt auch der Bedarf an leistungsfähigen Speichern. Deshalb baut Wien Energie die Speicherinfrastruktur konsequent weiter aus: Es befinden sich bereits weitere Großspeicher mit insgesamt 25 Megawatt zusätzlicher Speicherleistung und 60 Megawattstunden Kapazität in Realisierung. In Summe wird Wien Energie damit dann über 30 Megawatt Batteriespeicherleistung verfügen.

Das hohe Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energie behält Wien Energie auch in den kommenden Jahren bei. Gemeinsam mit ImWind plant das Unternehmen bis 2030 insgesamt 1.800 Megawatt Erneuerbaren-Leistung in Österreich zu realisieren. Bis 2040 soll die Leistung auf 2.800 Megawatt steigen.

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-48