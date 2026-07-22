- 22.07.2026, 09:37:32
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Einladung zur ÖÄK-PK: Präsentation der aktuellen Ärztestatistik
Die Auswertung der neuesten Ärztezahlen zeigt aktuelle Trends auf. Die Österreichische Ärztekammer präsentiert dazu ihre Zukunftskonzepte.
Politische Notwendigkeiten, Altersstruktur, Nachbesetzungsbedarf, die aktuellen OECD-Zahlen zur Ärztedichte sowie Aufstellungen zur geschlechtsspezifischen Tätigkeitsstruktur von Ärztinnen und Ärzten sind nur einige der Ergebnisse der umfangreichen Statistik der Österreichischen Ärztekammer über die Zusammensetzung der österreichischen Ärzteschaft. Diese Daten ermöglichen fundierte Einblicke in die Struktur und Zukunft der ärztlichen Versorgung.
Die Österreichische Ärztekammer präsentiert die Ärztestatistik 2025 und lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein.
Ihre Gesprächspartner sind:
OMR Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer
Doz. (FH) Dr. Lukas Stärker, Kammeramtsdirektor der Österreichischen Ärztekammer
Einladung zur ÖÄK-PK: Präsentation der aktuellen Ärztestatistik
Datum: 29.07.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 3
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sophie Niedenzu, MSc
Telefon: 01/51406-3316
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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