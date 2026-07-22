Pflegeheim Clementinum: Neubau erreicht nächste Bauphase

Kirchstetten (OTS) -

Der Neubau des Haus der Barmherzigkeit Pflegeheims Clementinum in Kirchstetten schreitet voran. Die Rohbauarbeiten sind bereits zu rund einem Drittel abgeschlossen. Bei einem Baustellenbesuch informierte sich Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vergangenen Freitag über den aktuellen Stand des Projekts und tauschte sich mit Bürgermeister Johannes Hölzl sowie Vertreter:innen des Haus der Barmherzigkeit über die weiteren Schritte aus. Die Bauarbeiten laufen seit Jahresbeginn, die Eröffnung ist für 2028 vorgesehen.

Das Projekt ist Teil des Ausbaus der Pflegeinfrastruktur in Niederösterreich, für den das Land bis 2030 insgesamt 300 Millionen Euro investiert. Christiane Teschl-Hofmeister betonte die Bedeutung des Standorts: „Das neue Clementinum wird auch künftig eine wichtige Rolle in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Niederösterreich spielen. Gemeinsam mit dem Haus der Barmherzigkeit schaffen wir mit dem Neubau und der Erweiterung des Pflegeheims die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte und hochqualitative Pflege und Betreuung in der Region.“

Rohbauarbeiten im Sommer abgeschlossen

Im Rahmen eines Baustellenbesuchs verschaffte sich die Sozial-Landesrätin einen Überblick über den Fortschritt der Arbeiten. Seit dem Baustart Anfang des Jahres wurden große Teile des Rohbaus errichtet. Die maximale Gebäudehöhe ist bereits erreicht und auch die Arbeiten an den einzelnen Geschoßen kommen planmäßig voran. „Wir arbeiten eng mit Unternehmen aus der Region zusammen und sind froh, mit dem Neubau auch regionale Wertschöpfung schaffen zu können. Das ist uns ein wichtiges Anliegen“, betonte Veronika Schauer, Heimleiterin des HB Clementinum.

Innenausbau starten ab Jahreswechsel

Mit dem Abschluss dieser Bauphase beginnen in den kommenden Wochen die Installationsarbeiten für die technische Infrastruktur. Voraussichtlich mit dem Jahreswechsel beginnen die Ausbauarbeiten im Inneren des Gebäudes, darunter die Verlegung von Böden und Tischlerarbeiten. Die bauliche Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant. Nach einem anschließenden Probebetrieb ist die Übersiedlung der Bewohner*innen in das neue Pflegeheim für das Frühjahr 2028 geplant. „Es ist schön zu sehen, wie das neue Clementinum Schritt für Schritt Gestalt annimmt. Wir freuen uns bereits sehr darauf, in rund eineinhalb Jahren gemeinsam mit unseren Bewohner*innen das moderne Pflegeheim zu beziehen“, so Schauer.

Das neue Clementinum

Das Pflegeheim wird künftig 162 Pflegeplätze bieten. Geplant sind überschaubare Wohngruppen sowie überwiegend Einbettzimmer, die mehr Privatsphäre im Alltag ermöglichen. Mit dem Neubau wird der Standort langfristig weiterentwickelt und auf die künftigen Anforderungen in der Pflege vorbereitet.

Über das Haus der Barmherzigkeit

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet Langzeitpflege und -betreuung für schwer pflegebedürftige Menschen. In sieben Pflegeeinrichtungen in Wien und Niederösterreich betreuen wir rund 1.300 Bewohner*innen mit chronischen Erkrankungen. Darunter auch 14 Kinder und Jugendliche im Kinderpflegedomizil FRIDOLINA. Mit HABIT, dem Haus der Barmherzigkeit Inklusionsteam, bieten wir rund 480 Betreuungsplätze für Menschen mit mehrfachen Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf in unseren 17 Wohngemeinschaften, Garconnierenverbünden sowie im zeitlich befristeten Wohnen, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung.