AVISO: Bundeskanzler Stocker empfängt den griechischen Premierminister Mitsotakis bei den Salzburger Festspielen

Wien (OTS) -

Der Premierminister der Hellenischen Republik Kyriakos Mitsotakis ist dieses Jahr Ehrengast von Bundeskanzler Christian Stocker bei den Salzburger Festspielen. Im Zuge des Besuchs treffen sich die beiden Regierungschefs am Montag, den 27. Juli 2026, zu einem Arbeitsgespräch im Hotel Sacher. Anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter

Akkreditierung für diesen Besuch möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ der beiden Regierungschefs

Sprachen: Deutsch, Griechisch mit Simultandolmetschung

anschließend

FOTO- und FILMTERMIN

Ort: Hotel Sacher Salzburg, Schwarzstrasse 5-7, 5020 Salzburg (Medieneinlass ab 9.15 Uhr, Zutritt über den Haupteingang)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden am Freitag, 24. Juli 2026 im Medienakkreditierungsbüro im Inneren Burghof, 1010 Wien (neben dem Ochsentor) und am Montag, 27. Juli 2026 im Foyer des Hotel Sacher Salzburg ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise in Wien (Medienakkreditierungsbüro):

Freitag, 24. Juli 2026: 9.00 – 17.00 Uhr

Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise in Salzburg (Hotel Sacher):

Montag, 27. Juli 2026: 8.00 – 10.00 Uhr

Kontakt Akkreditierung:

[email protected]

Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115-202561

E-Mail: [email protected]

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Bitte weisen Sie beim Betreten des Veranstaltungsortes die Akkreditierung für diesen Besuch vor.