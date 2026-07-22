ARBÖ: Zweite Reisewelle aus Nordrhein-Westfalen und Niederlanden, Formel 1 in Ungarn und „Austrian Bowl“ sorgen für Staus am Wochenende

Wien (OTS) -

Auch das kommende Wochenende dürfte wieder starken Reiseverkehr und kilometerlange Staus auf Österreichs Hauptverbindungen bringen. Gründe dafür sind laut ARBÖ die zweite Reisewelle nach dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande, der Formel-1-Grand-Prix von Ungarn, die Austrian Bowl XLI in Maria Enzersdorf sowie die Konzerte des Donauinsel Open Air in Wien.

Der Sommerferienbeginn für rund 3,5 Millionen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern wird auch auf Österreichs Straßen deutlich spürbar sein. Die längsten Staus werden am Samstag auf den Transitrouten im Osten, Süden und Westen erwartet:

Brennerautobahn (A13), im Bereich der Luegbrücke und vor der Mautstelle Schönberg

Inntalautobahn (A12), vor Kufstein/Kiefersfelden und bei Innsbruck

Innkreisautobahn (A8), vor Suben und in den Baustellenbereichen

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Ostautobahn (A4), zwischen Wien und Schwechat sowie vor Nickelsdorf

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie im Großraum Graz

Tauernautobahn (A10), vor den Tunnelbereichen und der Mautstelle St. Michael

Westautobahn (A1), in den Großräumen Linz und Salzburg sowie vor dem Walserberg

Wiener Außenringautobahn (A21), abschnittsweise entlang des gesamten Verlaufs

„Autoreisende sollten, wenn möglich, nicht am Freitagnachmittag oder am Samstag zwischen dem frühen Vormittag und dem späten Nachmittag starten. Außerhalb der Hauptreisezeiten lassen sich längere Verzögerungen zumindest teilweise vermeiden“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl.: Niederländische „Orange Army“ auf dem Weg nach Budapest

Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Hungaroring nordöstlich von Budapest der Formel-1-Grand-Prix von Ungarn statt. Das Qualifying beginnt am Samstag um 16:00 Uhr, das Rennen am Sonntag um 15:00 Uhr.

Besonders viele Fans werden erneut aus den Niederlanden erwartet. Die Anhänger von Max Verstappen, die als „Orange Army“ bekannt sind, reisen traditionell in großer Zahl zu den europäischen Formel-1-Rennen. Die Max-Verstappen-Tribüne auf dem Hungaroring ist für 2026 bereits ausverkauft. Im Vorjahr wurden rund 300.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Viele Fans fahren über die Innkreisautobahn (A8), die Westautobahn (A1), die Wiener Außenringautobahn (A21), die Wiener Außenring Schnellstraße (S1) und die Ostautobahn (A4) Richtung Nickelsdorf und weiter nach Budapest. Vor allem am Samstag trifft der Fanverkehr auf die Urlauberkolonnen aus den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen.

Zwtl.: Austrian Bowl XLI lockt Tausende Fans nach Maria Enzersdorf

Am Samstag, 25. Juli, treffen in der „Datenpol Arena“ in Maria Enzersdorf die Danube Dragons und die Graz Giants im Finale um die österreichische Meisterschaft im American Football aufeinander. Der Ankick erfolgt um 19:00 Uhr.

Bereits um 15:00 Uhr spielen die Salzburg Ducks und die Swarco Raiders Tirol in der Ladies Bowl XXVII. Der ARBÖ rechnet beim Doppel-Finaltag mit mehreren Tausend Fans.

Verzögerungen sind vor allem auf der Südautobahn (A2), beim Knoten Vösendorf, bei der Abfahrt Mödling/SCS sowie auf der Triester Straße (B17), der Brunner Straße (B12a) und den Zufahrten in die Südstadt möglich. Nach dem Finale ist ab etwa 22:00 Uhr mit stärkerem Abreiseverkehr zu rechnen.

Für die öffentliche Anreise empfiehlt sich die Badner Bahn. Die Haltestelle „Maria Enzersdorf–Südstadt“ liegt rund zehn Gehminuten vom Stadion entfernt. Vom Bahnhof Mödling verkehren außerdem die Regionalbuslinien 262 und 265.

Zwtl.: Vier Konzerttage bringen Zehntausende Musikfans auf die Donauinsel

Von Mittwoch bis Samstag geht das Donauinsel Open Air mit vier Konzerttagen zu Ende. Das Veranstaltungsgelände befindet sich zwischen den U6-Stationen Handelskai und Neue Donau. Für die gesamte Veranstaltungsreihe werden rund 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Am Mittwoch, 22. Juli, treten Roxette mit Sängerin Lena Philipsson sowie James Cottriall auf. Am Donnerstag folgen unter anderem Rita Ora, Leony und Milow. Am Freitag stehen bei „Forever Young“ Kim Wilde, Paul Young und Alphaville auf der Bühne. Den Abschluss bildet am Samstag „Millennium Beats“ mit 13 Live-Acts und DJs.

Die stärksten Verkehrsbelastungen erwartet der ARBÖ am Mittwoch und Donnerstag, wenn sich der Konzertverkehr mit dem Nachmittags- und Abendverkehr mischt. Verzögerungen sind besonders auf der Donauuferautobahn (A22), der Südosttangente (A23), am Handelskai, auf der Adalbert-Stifter-Straße sowie auf den Zufahrten über die Floridsdorfer und die Brigittenauer Brücke möglich.

Da rund um das Veranstaltungsgelände nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, rät der ARBÖ zur Anreise mit der U6. Geeignete Park-and-Ride-Anlagen befinden sich unter anderem in Spittelau, Perfektastraße und Siebenhirten.

„Vor der Abfahrt sollte unbedingt die aktuelle Verkehrslage überprüft werden. Ausreichend Getränke, regelmäßige Pausen und Geduld sind an einem starken Reisewochenende besonders wichtig. Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es unter www.arboe.at , im ORF Teletext auf Seite 431 und bei der ARBÖ-Hotline unter 050/123-123“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

(Forts. mögl.)