Heimhilcher: Kurier-Bericht über Ruck-Rücktritt frei erfunden

Wien (OTS) -

„Wir stehen geschlossen hinter Walter Ruck, es wird keinen Rücktritt unseres Präsidenten geben. Der entsprechende Kurier-Bericht über einen etwaigen Rücktritt samt Nachfolgespekulation ist frei erfunden und wird offenbar böswillig von den Kampagnenmachern gestreut“, so Martin Heimhilcher, einer der Stellvertreter von Walter Ruck im Wirtschaftsbund Wien in einer kurzen Reaktion auf einen entsprechenden Medienbericht vom heutigen Tage.