NEOS: Rücktritt von Walter Ruck ist alternativlos

Wien (OTS) -

„Die Causa Ruck hat einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt – ein sofortiger Rücktritt ist alternativlos“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Hofer. „Die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land haben sich Respekt verdient – und Interessensvertreter, die ihre Interessen vertreten, nicht die eigenen. Sie erwarten zu Recht, dass Vertreter der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes über Entlastung, Standortsicherung und Bürokratieabbau diskutieren und nicht über schöne Posten für Parteifreunde und die eigene Familie. Wer österreichische Unternehmer ,degeneriert’ nennt und ein so jenseitiges Machtverständnis und Frauenbild hat wie Ruck, hat in der Kammer und in der Politik nichts zu suchen.“

Es ist jetzt, so Hofer weiter, „an Kammer-Präsidentin Martha Schultz und der gesamten ÖVP, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Ruck ist nicht zu halten. Und wenn Ruck schon nicht weiß, was zu tun ist, müssen es andere für ihn wissen.“