  • 21.07.2026, 13:05:32
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SWV WIEN: Wiener Wirtschaftskammer nicht weiter beschädigen

Marko Fischer: „Unter diesen Voraussetzungen ist ein glaubwürdiger Reformprozess innerhalb der Wirtschaftskammer Wien nicht mehr möglich."

Wien (OTS) - 

Die bekannt gewordenen Gesprächsprotokolle, die profil und Kronen Zeitung veröffentlicht haben, zeichnen ein Sittenbild, das mit unseren Grundsätzen von Transparenz, Respekt gegenüber politischen Funktionen, Frauen sowie mit der Würde des Amtes des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten unvereinbar ist.

SWV WIEN Präsident Marko Fischer: „Unter diesen Voraussetzungen ist ein glaubwürdiger Reformprozess innerhalb der Wirtschaftskammer Wien nicht mehr möglich. Deshalb fordere ich Walter Ruck auf, die notwendigen Schritte zu setzen, um das Amt und die Wirtschaftskammer nicht weiter zu beschädigen. Er weiß, was jetzt zu tun ist.“

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